طلبة جامعة الزرقاء يدعمون غزة بلوحات فنية لتعزيز الرواية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 23 تشرين الثاني (بترا)- يتابع طلبة جامعة الزرقاء بأسى وحزن شديدين تطورات العدوان على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وما يحدث لإخوانهم الطلبة بمؤسسات التعليم العالي وللأطفال الذين لم تمهلهم طائرات الاحتلال ومدافعه بأن يحققوا مستقبلهم كباقي الأطفال بالعالم.

تكرار صور المجازر للاحتلال في غزة، دفعت طلبة جامعة الزرقاء من خلال عمادة شؤون الطلبة لتنظيم ورشة فنية بعنوان "ريشة تضامن" لترسم لوحات فنية عما يحدث لأهل القطاع الصامد الصابر ، ليعبروا بريشتهم وألوانهم عما يحدث في غزة هاشم الصامدة وليعبروا عن تماسك الوحدة الوطنية بين الشعبين الاردني والفلسطيني الشقيقين.

وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور علاء الدين صادق، الوقوف خلف جلالة الملك في جهوده الرامية لوقف الحرب والعدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة، معبراً عن الاعتزاز بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الرافضة لكل الممارسات الإسرائيلية وجرائمها البشعة بحق الأبرياء في قطاع غزة".

من جهته، بين عميد شؤون الطلبة الدكتور ماجد مساعدة، أن الهدف من هذه النشاطات والفعاليات الخاصة بالقضية الفلسطينية إيصال رسالة واضحة تجاه هذه القضية العادلة، ورغبة الطلبة في تأكيد وحدة الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، وعلاقة الدم والأخوة الوثيقة التي تربطهما.

وقال الطلبة المشاركون في الفعالية: "إننا نعبر من خلال هذه الورشة عن دعمنا للقضية الفلسطينية من خلال لوحات فنية سنسعى لنشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتخبر العالم عن فلسطين وليعرف ما هي فلسطين ".

--(بترا)

ع ض/م ق/ح أ

23/11/2023 21:34:53