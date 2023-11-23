طلبة جامعة الزرقاء يدعمون غزة بلوحات فنية لتعزيز الرواية الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 23 تشرين الثاني (بترا)- يتابع طلبة جامعة الزرقاء بأسى وحزن شديدين تطورات العدوان على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وما يحدث لإخوانهم الطلبة بمؤسسات التعليم العالي وللأطفال الذين لم تمهلهم طائرات الاحتلال ومدافعه بأن يحققوا مستقبلهم كباقي الأطفال بالعالم.
تكرار صور المجازر للاحتلال في غزة، دفعت طلبة جامعة الزرقاء من خلال عمادة شؤون الطلبة لتنظيم ورشة فنية بعنوان "ريشة تضامن" لترسم لوحات فنية عما يحدث لأهل القطاع الصامد الصابر ، ليعبروا بريشتهم وألوانهم عما يحدث في غزة هاشم الصامدة وليعبروا عن تماسك الوحدة الوطنية بين الشعبين الاردني والفلسطيني الشقيقين.
وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور علاء الدين صادق، الوقوف خلف جلالة الملك في جهوده الرامية لوقف الحرب والعدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة، معبراً عن الاعتزاز بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الرافضة لكل الممارسات الإسرائيلية وجرائمها البشعة بحق الأبرياء في قطاع غزة".
من جهته، بين عميد شؤون الطلبة الدكتور ماجد مساعدة، أن الهدف من هذه النشاطات والفعاليات الخاصة بالقضية الفلسطينية إيصال رسالة واضحة تجاه هذه القضية العادلة، ورغبة الطلبة في تأكيد وحدة الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، وعلاقة الدم والأخوة الوثيقة التي تربطهما.
وقال الطلبة المشاركون في الفعالية: "إننا نعبر من خلال هذه الورشة عن دعمنا للقضية الفلسطينية من خلال لوحات فنية سنسعى لنشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتخبر العالم عن فلسطين وليعرف ما هي فلسطين ".
--(بترا)
ع ض/م ق/ح أ
23/11/2023 21:34:53
MENAFN23112023000117011021ID1107479207
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