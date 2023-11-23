الزرقاء: حزب إرادة ينظم وقفة تضامنية دعما لأهل غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 23 تشرين الثاني (بترا)- نظم حزب إرادة /فرع الزرقاء ، مساء اليوم الخميس ، وقفة تضامنية في شارع الملك حسين " شارع السعادة"، بمشاركة القوى السياسية والفاعليات الشعبية في الزرقاء، وذلك دعما لصمود أهل غزة إزاء ما يتعرض له القطاع من قصف وحشي همجي من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 45 يوما .
وأكد أمين عام الحزب نضال البطاينة، أن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على الهدنة المؤقتة بشروط المقاومة الفلسطينية تعتبر انتصارا لإرادة الشعب المقاومة ومؤشرا على هشاشة الكيان الصهيوني الزائل .
وبين ان جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد على الدوام ان لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بتحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف .
وتحدث النواب محمد جميل الظهراوي وسليمان القلاب وخالد الشلول، عن الانسجام والتناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي تجاه العدوان الغاشم على أهل غزة، مشيرين إلى الصمود البطولي للمقاومة الفلسطينية وضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على مجازره بحق المدنيين .
كما تحدث خلال الوقفة التضامنية، رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي والشيخ ضيف الله القلاب ونائب رئيس فرع الزرقاء لحزب إرادة عبد السلام أبو عبيد ، حيث أشادوا بالجهود التي بذلها جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة وإيصال المساعدات لأهل غزة .
--(بترا)
ع ض/م ق/ح أ
23/11/2023 21:23:03
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