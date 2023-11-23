الزرقاء: حزب إرادة ينظم وقفة تضامنية دعما لأهل غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 23 تشرين الثاني (بترا)- نظم حزب إرادة /فرع الزرقاء ، مساء اليوم الخميس ، وقفة تضامنية في شارع الملك حسين " شارع السعادة"، بمشاركة القوى السياسية والفاعليات الشعبية في الزرقاء، وذلك دعما لصمود أهل غزة إزاء ما يتعرض له القطاع من قصف وحشي همجي من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 45 يوما .

وأكد أمين عام الحزب نضال البطاينة، أن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على الهدنة المؤقتة بشروط المقاومة الفلسطينية تعتبر انتصارا لإرادة الشعب المقاومة ومؤشرا على هشاشة الكيان الصهيوني الزائل .

وبين ان جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد على الدوام ان لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بتحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف .

وتحدث النواب محمد جميل الظهراوي وسليمان القلاب وخالد الشلول، عن الانسجام والتناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي تجاه العدوان الغاشم على أهل غزة، مشيرين إلى الصمود البطولي للمقاومة الفلسطينية وضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على مجازره بحق المدنيين .

كما تحدث خلال الوقفة التضامنية، رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي والشيخ ضيف الله القلاب ونائب رئيس فرع الزرقاء لحزب إرادة عبد السلام أبو عبيد ، حيث أشادوا بالجهود التي بذلها جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة وإيصال المساعدات لأهل غزة .

--(بترا)

ع ض/م ق/ح أ

23/11/2023 21:23:03