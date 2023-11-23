استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 23 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، عن استشهاد الطفل محمد إبراهيم فؤاد عديلي 12 عاما متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية .
وذكرت الوزارة في بيان لها، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الطفل عديلي في صدره، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة خطيرة، ليعلن لاحقا استشهاده متأثراً بإصابته.
وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
23/11/2023 21:15:51
MENAFN23112023000117011021ID1107479205
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