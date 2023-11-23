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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

11/23/2023 2:30:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 23 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، عن استشهاد الطفل محمد إبراهيم فؤاد عديلي 12 عاما متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية .
وذكرت الوزارة في بيان لها، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الطفل عديلي في صدره، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة خطيرة، ليعلن لاحقا استشهاده متأثراً بإصابته.
وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
23/11/2023 21:15:51

MENAFN23112023000117011021ID1107479205

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