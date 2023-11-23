الرئيس المصري يؤكد موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 23 تشرين الثاني (بترا)- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر ومن الضفة إلى الأردن، وأن التهجير خط أحمر لن نقبل به، ولن نسمح به.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر استقبلت عقب الصراعات التي حدثت في المنطقة، ملايين الأشخاص، وأن مصر لم تطلب دعمًا من أحد.

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر انطلاق مبادرة "كتف في كتف تحيا مصر وفلسطين" والتي أعطى خلالها إشارة البدء لانطلاق قافلة جديدة من المساعدات لقطاع غزة، إنه لا أحد يستطيع القول أن مصر ليست لديها مواقف نبيلة، والأمر أصبح مختلفًا.

وأضاف، أنه منذ اللحظة لانفجار الحرب في غزة، أدارت الدولة المصرية الموقف بمزيج من الحسم في القرار والمرونة، وفي التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، لافتاً إلى أن ضيوف مصر بلغ عددهم 9 ملايين، ولكن الأمر مختلف في غزة والضفة، حيث إذا تركها أهلها لن يعودوا لها مرة أخرى .

--(بترا)

ن ا/م ق/ح أ

23/11/2023 21:14:06