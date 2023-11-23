الأنصاري: بموجب اتفاق الهدنة سيتم وقف كافة الأعمال الحربية

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 23 تشرين الثاني (بترا)- قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، إنه بموجب اتفاق الهدنة التي ستستمر أربعة أيام، سيتم وقف كامل لكافة الأعمال الحربية سواء من البر أو الجو أو البحر، كما سيكف الطيران المعادي خلال الهدنة عن التحليق 6 ساعات يوميا من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساء.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي بمقر الخارجية القطرية مساء اليوم، أن إجمالي الأسرى المحتجزين في القطاع والذين سيتم الإفراج عنهم، يبلغ 50 أسيرا مقيمين على أيام الهدنة الأربعة، مشيراً إلى أنه بموجب الاتفاق، سيتم الإفراج عن 13 أسيرا من المحتجزين في قطاع غزة، وسيكونون من النساء والأطفال، وأن تسليمهم سيكون في الرابعة عصراً بتوقيت غزة.

وأشار إلى أنه يتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق والمهم أن نحافظ على خط تواصل جيد مع جميع الأطراف لضمان سلامة جميع من سيطلق سراحهم، ما يمكن للوصول إلى اتفاق آخر لتمديد الهدنة، أو وقف دائم لإطلاق النار.

وشدد الأنصاري على أن خطوط الاتصال ستبقى مفتوحة مع كافة الأطراف خلال الهدنة، وأن أي خرق أو انتهاك للاتفاق سينقل للطرف المسؤول فورا للتراجع عنه.

وحول سبب تأخر إعلان تفاصيل وموعد تنفيذ الهدنة، أوضح الأنصاري أن تفاصيل التنفيذ كانت صعبة ودقيقة جداً، ما تطلب مناقشات دقيقة ومحددة من كلا الطرفين، ومن أجل التأكد وضمان الالتزام بالهدنة من الطرفين.

وأوضح الأنصاري، أن اتفاق الهدنة يشمل وقفاً شاملاً وكاملا لكل الأعمال الحربية، ولا يشمل طائرات التجسس والاستطلاع.

وقال إن عملية الإفراج ستشمل في البداية الأطفال والنساء المسنات من الجانبين.

وكانت، أعلنت قطر، أن الهدنة الإنسانية في غزة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة السابعة من صباح يوم غد الجمعة بالتوقيت المحلي لقطاع غزة.

--(بترا)

م خ/م ق/

23/11/2023 21:05:50