الأنصاري: بموجب اتفاق الهدنة سيتم وقف كافة الأعمال الحربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 23 تشرين الثاني (بترا)- قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، إنه بموجب اتفاق الهدنة التي ستستمر أربعة أيام، سيتم وقف كامل لكافة الأعمال الحربية سواء من البر أو الجو أو البحر، كما سيكف الطيران المعادي خلال الهدنة عن التحليق 6 ساعات يوميا من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساء.
وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي بمقر الخارجية القطرية مساء اليوم، أن إجمالي الأسرى المحتجزين في القطاع والذين سيتم الإفراج عنهم، يبلغ 50 أسيرا مقيمين على أيام الهدنة الأربعة، مشيراً إلى أنه بموجب الاتفاق، سيتم الإفراج عن 13 أسيرا من المحتجزين في قطاع غزة، وسيكونون من النساء والأطفال، وأن تسليمهم سيكون في الرابعة عصراً بتوقيت غزة.
وأشار إلى أنه يتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق والمهم أن نحافظ على خط تواصل جيد مع جميع الأطراف لضمان سلامة جميع من سيطلق سراحهم، ما يمكن للوصول إلى اتفاق آخر لتمديد الهدنة، أو وقف دائم لإطلاق النار.
وشدد الأنصاري على أن خطوط الاتصال ستبقى مفتوحة مع كافة الأطراف خلال الهدنة، وأن أي خرق أو انتهاك للاتفاق سينقل للطرف المسؤول فورا للتراجع عنه.
وحول سبب تأخر إعلان تفاصيل وموعد تنفيذ الهدنة، أوضح الأنصاري أن تفاصيل التنفيذ كانت صعبة ودقيقة جداً، ما تطلب مناقشات دقيقة ومحددة من كلا الطرفين، ومن أجل التأكد وضمان الالتزام بالهدنة من الطرفين.
وأوضح الأنصاري، أن اتفاق الهدنة يشمل وقفاً شاملاً وكاملا لكل الأعمال الحربية، ولا يشمل طائرات التجسس والاستطلاع.
وقال إن عملية الإفراج ستشمل في البداية الأطفال والنساء المسنات من الجانبين.
وكانت، أعلنت قطر، أن الهدنة الإنسانية في غزة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة السابعة من صباح يوم غد الجمعة بالتوقيت المحلي لقطاع غزة.
--(بترا)
م خ/م ق/
23/11/2023 21:05:50
MENAFN23112023000117011021ID1107479202
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