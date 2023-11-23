الملك: نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد

الملك: نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد
التاريخ
11/23/2023 2:30:54 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني(بترا) - قال جلالة الملك عبدالله الثاني"نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد" .
وأضاف جلالته في تدوينة على حسابه الرسمي عبر منصة (X): الموقف الذي عبر عنه اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأكيده رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطاً أحمر، يجسد موقفنا المشترك وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر العروبية.
--(بترا)
م ق/
23/11/2023 21:04:29
MENAFN23112023000117011021ID1107479201
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