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الملك: نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد

11/23/2023 2:30:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني(بترا) - قال جلالة الملك عبدالله الثاني"نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد" .
وأضاف جلالته في تدوينة على حسابه الرسمي عبر منصة (X): الموقف الذي عبر عنه اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأكيده رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطاً أحمر، يجسد موقفنا المشترك وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر العروبية.
--(بترا)
م ق/
23/11/2023 21:04:29

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