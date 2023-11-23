الملك: نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني(بترا) - قال جلالة الملك عبدالله الثاني"نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد" .

وأضاف جلالته في تدوينة على حسابه الرسمي عبر منصة (X): الموقف الذي عبر عنه اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأكيده رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطاً أحمر، يجسد موقفنا المشترك وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر العروبية.

--(بترا)

م ق/

23/11/2023 21:04:29