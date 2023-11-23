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إلغاء المباراتين الوديتين للمنتخب النسوي أمام نظيره الإيراني

11/23/2023 2:30:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا) - اعتذر المنتخب النسوي الإيراني لكرة القدم عن خوض المباراتين الوديتين المقررتين في عمان مطلع الشهر المقبل.
وأعلن اتحاد الكرة رسميا، أن منتخب إيران اعتذر عن عدم خوض المباراتين الوديتين.
وفي ظل اعتذار إيران، يقيم المنتخب الوطني عدداً من المباريات التدريبية الودية في عمان، خلال فترة الأيام المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ومعسكرا للتدريب ، بعد تعذر إقامة لقاءات دولية بسبب ضيق الوقت.
وتأتي تدريبات منتخب النشميات والمعسكر المقبل، في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط المقبل في السعودية.
--(بترا)
خ خ/م ق/ح أ
23/11/2023 20:34:28

MENAFN23112023000117011021ID1107479198

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