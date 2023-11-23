إلغاء المباراتين الوديتين للمنتخب النسوي أمام نظيره الإيراني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني (بترا) - اعتذر المنتخب النسوي الإيراني لكرة القدم عن خوض المباراتين الوديتين المقررتين في عمان مطلع الشهر المقبل.
وأعلن اتحاد الكرة رسميا، أن منتخب إيران اعتذر عن عدم خوض المباراتين الوديتين.
وفي ظل اعتذار إيران، يقيم المنتخب الوطني عدداً من المباريات التدريبية الودية في عمان، خلال فترة الأيام المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ومعسكرا للتدريب ، بعد تعذر إقامة لقاءات دولية بسبب ضيق الوقت.
وتأتي تدريبات منتخب النشميات والمعسكر المقبل، في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط المقبل في السعودية.
--(بترا)
خ خ/م ق/ح أ
23/11/2023 20:34:28
MENAFN23112023000117011021ID1107479198
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