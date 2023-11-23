بحث تعزيز التعاون بين العقبة الخاصة والأردنية للسياحة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 23 تشرين الثاني(بترا)- أمين المعايطه - بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز مع رئيس وأعضاء الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، سبل تعزيز التعاون لتطوير وتنشيط القطاع السياحي والضيافة في العقبة.

وأكد الفايز، بحضور نائب الرئيس، مفوض الاقتصاد والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، ومفوض البيئة الدكتور أيمن سليمان، أهمية التعاون المشترك والعمل بروح الفريق الواحد بهدف خدمة القطاع السياحي وزيادة أعداد السياح القادمين للاستمتاع بالمنتج السياحي الأردني عامة والعقبة بشكل خاص .

واستعرض الفايز الخطوة الجديدة التي أطلقتها سلطة العقبة الخاصة بشعارها المتمثل بالهوية السياحية الجديدة للعقبة( ع الطبيعة)، مشيراً إلى الحوافز والتسهيلات والخدمات التي تقدمها السلطة للمجموعات والمكاتب السياحية المحلية والدولية والمشاركات في المعارض الدولية لغايات تسويق وترويج العقبة كمقصد سياحي عالمي بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية واستقطاب وفتح أسواق سياحية جديدة للمملكة ومنطقة العقبة بشكل خاص.

وأشار الفايز إلى المقومات السياحية التي تحتويها العقبة والمشاريع والاستثمارات السياحية المنفذة في المدينة، بهدف تنويع المنتج السياحي وتعزيز تنافسية العقبة إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أهمية الموقع البيئي لمحمية رم الطبيعية والجهود التي قامت بها السلطة من أعمال لتطوير وادي رم وتعزيز المرافق السياحية والبيئية وإقامة بوابة سياحية للدخول إلى وادي رم ومحيطه، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل الطريق الرئيس، وعقد الدورات التدريبية لتمكين العاملين في المخيمات وتعزيز قدراتهم بما ينعكس إيجابا على تحسين وتقديم أفضل الخدمات السياحية للزوار.

وعرض رئيس وأعضاء الجمعية لأهم المقترحات والتحديات التي تواجهها، مؤكدين أهمية التسويق والترويج لمدينة العقبة سياحياً من خلال التعاون المشترك، وزيارة المعارض السياحية الدولية إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والمعارض للمكاتب السياحية الدولية في مدينة العقبة.

وأشاروا إلى أن العقبة تتمتع بامتيازات سياحية متنوعة فضلا عن منتجها السياحي الفريد الذي يفضله السياح لما يعلق في أذهانهم من انطباع إيجابي وما يلمسونه من أمن و آمان، مؤكدين على ضرورة إعادة تنظيم وتصنيف المخيمات السياحية في منطقة رم.

--(بترا)

ا م/م ق/ح أ

23/11/2023 20:23:40