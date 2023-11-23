بحث تعزيز التعاون بين العقبة الخاصة والأردنية للسياحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 23 تشرين الثاني(بترا)- أمين المعايطه - بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز مع رئيس وأعضاء الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، سبل تعزيز التعاون لتطوير وتنشيط القطاع السياحي والضيافة في العقبة.
وأكد الفايز، بحضور نائب الرئيس، مفوض الاقتصاد والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، ومفوض البيئة الدكتور أيمن سليمان، أهمية التعاون المشترك والعمل بروح الفريق الواحد بهدف خدمة القطاع السياحي وزيادة أعداد السياح القادمين للاستمتاع بالمنتج السياحي الأردني عامة والعقبة بشكل خاص .
واستعرض الفايز الخطوة الجديدة التي أطلقتها سلطة العقبة الخاصة بشعارها المتمثل بالهوية السياحية الجديدة للعقبة( ع الطبيعة)، مشيراً إلى الحوافز والتسهيلات والخدمات التي تقدمها السلطة للمجموعات والمكاتب السياحية المحلية والدولية والمشاركات في المعارض الدولية لغايات تسويق وترويج العقبة كمقصد سياحي عالمي بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية واستقطاب وفتح أسواق سياحية جديدة للمملكة ومنطقة العقبة بشكل خاص.
وأشار الفايز إلى المقومات السياحية التي تحتويها العقبة والمشاريع والاستثمارات السياحية المنفذة في المدينة، بهدف تنويع المنتج السياحي وتعزيز تنافسية العقبة إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أهمية الموقع البيئي لمحمية رم الطبيعية والجهود التي قامت بها السلطة من أعمال لتطوير وادي رم وتعزيز المرافق السياحية والبيئية وإقامة بوابة سياحية للدخول إلى وادي رم ومحيطه، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل الطريق الرئيس، وعقد الدورات التدريبية لتمكين العاملين في المخيمات وتعزيز قدراتهم بما ينعكس إيجابا على تحسين وتقديم أفضل الخدمات السياحية للزوار.
وعرض رئيس وأعضاء الجمعية لأهم المقترحات والتحديات التي تواجهها، مؤكدين أهمية التسويق والترويج لمدينة العقبة سياحياً من خلال التعاون المشترك، وزيارة المعارض السياحية الدولية إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والمعارض للمكاتب السياحية الدولية في مدينة العقبة.
وأشاروا إلى أن العقبة تتمتع بامتيازات سياحية متنوعة فضلا عن منتجها السياحي الفريد الذي يفضله السياح لما يعلق في أذهانهم من انطباع إيجابي وما يلمسونه من أمن و آمان، مؤكدين على ضرورة إعادة تنظيم وتصنيف المخيمات السياحية في منطقة رم.
--(بترا)
ا م/م ق/ح أ
23/11/2023 20:23:40
MENAFN23112023000117011021ID1107479197
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