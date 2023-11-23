الحاج حسن والسفير الصيني يؤكدان ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 23 تشرين الثاني(بترا)- التقت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، سفير جمهورية الصين الشعبية تشن تشوان دونغ، في إطار متابعة الإجراءات اللاحقة لإصدار المركز مذكرة قانونية حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيليّ في قطاع غزة وإرسالها لهيئات حقوقية دولية والسفارات الأجنبية في الأردن.

وأشارت الحاج حسن إلى دور الدبلوماسية الأردنيّة التي يقودها جلالة الملك في إطار كسب الجهود الدوليّة لوقف العدوان الفوريّ على قطاع غزة، وبلورة خطاب حقوقيّ عالميّ تجاه قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينيّة، الذي ينبغي أن يترافق مع إجراء تحقيقات دولية فاعلة وسريعة من قبل المؤسسات المعنية لتوثيق الانتهاكات التي وقعت على الرغم من تعمّد إسرائيل الإعلان المُسبق عن نيّتها ارتكاب جرائمها.

وأوضحت، أن الكارثة الإنسانيّة في غزة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، فالقيم الإنسانيّة المشتركة والإرث الحقوقيّ البشريّ على المحكّ، ويشعر الشارع العربيّ بأن سلطات الاحتلال فوق القانون الدولي وترتكب جرائم بحق الإنسانية، وممارسات تدخل في إطار الفصل العنصريّ والتهجير القسري والإبادة الجماعية.

وأكدت الحاج حسن، أنّه في ظل غياب الدور الفاعل للمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، أصبحت الحاجة ملحّةً إلى قيام الدول العظمى، وخاصةً الداعمة للقضية الفلسطينية لإنهاء الحرب على قطاع غزة ووضع حد لممارسات سلطات الاحتلال في انتهاكات التي تمارسها في قطاع غزة ومناطق الضفة الغربية، وإيصال رسالة واضحة لطمأنة الشعب الفلسطينيّ بأنّهم ليسوا وحدهم.

وثمنت زيارة السفير للمركز الوطني وإعلان دعم بلاده لوقف الصراع، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال السفير تشن، إن الصين منذ اندلاع الصراع بذلت قصارى الجهد لدفع السلام ووقف إطلاق النار وتقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة، مشيراً إلى أن الصين استقبلت مؤخراً نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي وغيره من وزراء الخارجية من الدول العربية والإسلامية لتضافر الجهود لوقف إطلاق النار والإغاثة الإنسانية.

وأكد، أن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية والإسلامية بما فيها الأردن لحشد الجهود الدولية لتنفيذ القرارات المعنية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يساهم في ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.

--(بترا)

ه ع/م ق/ح أ

23/11/2023 20:21:43