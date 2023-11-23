إربد: حوارية حول مآلات الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 23 تشرين الثاني(بترا)-نظم منتدى مغناة إربد الثقافي ودارة المثقفين في نادي فناني إربد اليوم الخميس، حوارية بعنوان "مآلات الحرب على غزة ".
وقال خبير الريادة والإبداع لمشروع دعم استقرار سكان قطاع غزة المهندس جميل الخطيب، بحضور حشد من الأدباء والمثقفين والمواطنين المهتمين من محافظة إربد، إن المقاومة في غزة أسقطت النظرية المسماة الجيش الذي لايقهر، وهذا ما استطاعت إسرائيل وأميركا تمريره على مدى سنوات لتشكيل وعي جمعي عربي باستحالة هزيمة إسرائيل .
وتدرج المهندس الخطيب في توضيحاته، وقال إن الكيان الصهيوني يعمل على إرغام العرب على الاعتراف بإسرائيل والتعاون معها حتى تصبح حجر الزاوية في بنيان الجهاز الاقتصادي للمنطقة بأكملها، وقد أنجزت إسرائيل جزءاً من مشروعها ليس بتوقيع اتفاقيات التسوية فقط ، إنما ببناء مشاريع شراكة اقتصادية.
ودار في نهاية الجلسة حوار موسع حول الأوضاع الراهنة في غزة والضفة الغربية.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
23/11/2023 20:17:41
MENAFN23112023000117011021ID1107479195
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