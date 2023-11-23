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إربد: حوارية حول مآلات الحرب على غزة

11/23/2023 2:30:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 23 تشرين الثاني(بترا)-نظم منتدى مغناة إربد الثقافي ودارة المثقفين في نادي فناني إربد اليوم الخميس، حوارية بعنوان "مآلات الحرب على غزة ".
وقال خبير الريادة والإبداع لمشروع دعم استقرار سكان قطاع غزة المهندس جميل الخطيب، بحضور حشد من الأدباء والمثقفين والمواطنين المهتمين من محافظة إربد، إن المقاومة في غزة أسقطت النظرية المسماة الجيش الذي لايقهر، وهذا ما استطاعت إسرائيل وأميركا تمريره على مدى سنوات لتشكيل وعي جمعي عربي باستحالة هزيمة إسرائيل .
وتدرج المهندس الخطيب في توضيحاته، وقال إن الكيان الصهيوني يعمل على إرغام العرب على الاعتراف بإسرائيل والتعاون معها حتى تصبح حجر الزاوية في بنيان الجهاز الاقتصادي للمنطقة بأكملها، وقد أنجزت إسرائيل جزءاً من مشروعها ليس بتوقيع اتفاقيات التسوية فقط ، إنما ببناء مشاريع شراكة اقتصادية.
ودار في نهاية الجلسة حوار موسع حول الأوضاع الراهنة في غزة والضفة الغربية.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
23/11/2023 20:17:41

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