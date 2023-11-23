النائب العجارمة: الأردن أول من كسر الحصار المفروض على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني(بترا)- قال رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب المهندس فراس العجارمة، إن الأردن أول من كسر الحصار المفروض على غزة عبر إنزال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مساعدات طبية ودوائية للمستشفى الميداني الاردني في غزة .

جاء ذلك في كلمة للعجارمة اليوم الخميس في العاصمة التركية اسطنبول خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق الحملة الدولية لإنقاذ غزة والتي تهدف لكسر الحصار عن أهل غزة من خلال تسيير سفن باتجاه غزة تحمل مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم صمود الشعب الفلسطيني.

وأعلن العجارمة مشاركته في سفن أسطول كسر الحصار عن غزة والذي سينطلق الشهر المقبل بمشاركة دولية واسعة .

واستعرض العجارمة الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك منذ بدء معركة طوفان الأقصى، قائلا ان الطواقم الطبية الأردنية في غزة تعرضت لقصف ورغم القصف تعمل وتساند الأشقاء في غزة، مشيراً أنه رغم الطلب بإخلاء المستشفى الميداني العسكري رفض الأردن وأصر على الاستمرار في خدمة أبناء قطاع غزة وهذا موقف اردني واضح للقاصي والداني .

إلى ذلك، أعلنت الحملة استجابتها لمقترح العجارمة بإرسال مساعدات سريعة لإيواء المواطنين الفلسطينيين الذين شردتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة قصف منازلهم .

--(بترا)

م خ/م ق/ح أ

23/11/2023 20:15:39