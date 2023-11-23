انطلاق أعمال الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 23 تشرين الثاني (بترا)- عقدت الجامعة العربية اليوم الخميس، الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة خبراء ومسؤولين من المجالس واللجان الوطنية للسكان من 21 دولة عربية.

وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن اجتماع اليوم سيوصي بالأولويات التي سوف يعمل عليها المجلس العربي للسكان والتنمية في دورته القادمة.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة، وفي مقدمتها تحضير وتنسيق المواقف العربية للمشاركة في أعمال الدورة 57 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة الدورة التي تعقد بعنوان تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإسهامه في متابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 خلال عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستدامة البيئية والديناميات السكانية.

كما ناقش الاجتماع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم البرامج المتعلقة بحل مشكلة الزيادة السكانية، وانعكاسات الهجرة العكسية على رأس المال البشري، واليوم العربي للسكان 2024.

وأوضحت أبو غزالة، أن الاجتماع يمثل فرصة حقيقية للفت أنظار العالم إلى ما يتعرض إليه سكان قطاع غزة من انتهاكات وجرائم إبادة وتطهير عرقي وعنف ممنهج، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

--(بترا)

ن ا/م ق/ح أ

23/11/2023 20:13:10