انطلاق أعمال الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 23 تشرين الثاني (بترا)- عقدت الجامعة العربية اليوم الخميس، الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة خبراء ومسؤولين من المجالس واللجان الوطنية للسكان من 21 دولة عربية.
وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن اجتماع اليوم سيوصي بالأولويات التي سوف يعمل عليها المجلس العربي للسكان والتنمية في دورته القادمة.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة، وفي مقدمتها تحضير وتنسيق المواقف العربية للمشاركة في أعمال الدورة 57 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة الدورة التي تعقد بعنوان تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإسهامه في متابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 خلال عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستدامة البيئية والديناميات السكانية.
كما ناقش الاجتماع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم البرامج المتعلقة بحل مشكلة الزيادة السكانية، وانعكاسات الهجرة العكسية على رأس المال البشري، واليوم العربي للسكان 2024.
وأوضحت أبو غزالة، أن الاجتماع يمثل فرصة حقيقية للفت أنظار العالم إلى ما يتعرض إليه سكان قطاع غزة من انتهاكات وجرائم إبادة وتطهير عرقي وعنف ممنهج، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.
--(بترا)
ن ا/م ق/ح أ
23/11/2023 20:13:10
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