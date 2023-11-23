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معان يتفوق على سحاب في افتتاح الجولة الثامنة من دوري المحترفين

11/23/2023 2:30:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 تسرين الثاني (بترا)- انطلقت اليوم الخميس، منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023/2024.
وفي افتتاح الجولة، تفوق معان على سحاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وسجل أهداف معان في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ضرار بن سعاد وعبد المالك المفتاحي وإبراهيم الرواد، فيما سجل هدف سحاب أحمد أبو كبير، ليرفع معان رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد سحاب في المركز العاشر بـ7 نقاط.
ويلتقي غداً الجمعة، شباب العقبة والسلط، ويحل شباب الأردن ضيفا على الأهلي عند الخامسة مساء السبت على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يلتقي الجليل مع الحسين عند السابعة والنصف على ملعب الحسن.
في المقابل، قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، إرجاء مباراة الوحدات والرمثا، ومغير السرحان والفيصلي، ضمن الأسبوع الثامن، حتى إشعار آخر، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
23/11/2023 19:36:50

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