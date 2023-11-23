معان يتفوق على سحاب في افتتاح الجولة الثامنة من دوري المحترفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تسرين الثاني (بترا)- انطلقت اليوم الخميس، منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023/2024.
وفي افتتاح الجولة، تفوق معان على سحاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وسجل أهداف معان في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ضرار بن سعاد وعبد المالك المفتاحي وإبراهيم الرواد، فيما سجل هدف سحاب أحمد أبو كبير، ليرفع معان رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد سحاب في المركز العاشر بـ7 نقاط.
ويلتقي غداً الجمعة، شباب العقبة والسلط، ويحل شباب الأردن ضيفا على الأهلي عند الخامسة مساء السبت على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يلتقي الجليل مع الحسين عند السابعة والنصف على ملعب الحسن.
في المقابل، قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، إرجاء مباراة الوحدات والرمثا، ومغير السرحان والفيصلي، ضمن الأسبوع الثامن، حتى إشعار آخر، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
23/11/2023 19:36:50
MENAFN23112023000117011021ID1107479191
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