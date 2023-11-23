حوارية في البلقاء حول الدبلوماسية الأردنية جهود وفرص

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البلقاء 23 تشرين الثاني(بترا)- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن/ الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اليوم الخميس، جلسة حوارية حول "الدبلوماسية الأردنية جهود وفرص".
وتطرقت الجلسة إلى أهمية جهود الدبلوماسية الأردنية وتأثيرها على الرأي العام، وتعريف الشباب بأهمية الدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، على مختلف الصعد، عربيا وإقليميا ودوليا.
وتحدث في الجلسة اللواء المتقاعد هشام خريسات، عن دور الدبلوماسية الأردنية في دعم القضية الفلسطينية والتاريخ البطولي للقوات المسلحة الأردنية تجاهها، ودورها في توضيح صورة جرائم الاحتلال الإسرائيلي للعالم اجمع.
وبين عضو مجلس أمناء الصندوق المهندس موسى الساكت " أهمية الدور الدبلوماسي وربطه مع الحالة الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية الاقتصاد الوطني في دعم صمود أهلنا في فلسطين.
وأشار منسق الهيئة في محافظة البلقاء مهند الفاعوري، إلى أهمية الجهود الملكية في دعم صمود الأهل في غزة، وكيفية مساندتهم بشتى الوسائل والطرق، وجهود جلالة الملك والحكومة، لحث المجتمع الدولي على وقف الحرب على غزة، وتقديم العون لهم بشكل مستمر .
وبين الفاعوري، أن الجلسة التي حضرها مدير الصندوق مازن طبلت، تأتي ضمن سلسلة جلسات حوارية في عدد من محافظات المملكة، لتعزيز مشاركة الشباب في مختلف القضايا، وتعزيز ثقافة الحوار لديهم، والإنفتاح على مختلف الآراء والأفكار.
--(بترا)
ون/ ف م/ح أ
23/11/2023 19:35:24
MENAFN23112023000117011021ID1107479190
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