حوارية في البلقاء حول الدبلوماسية الأردنية جهود وفرص

MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء 23 تشرين الثاني(بترا)- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن/ الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اليوم الخميس، جلسة حوارية حول "الدبلوماسية الأردنية جهود وفرص".

وتطرقت الجلسة إلى أهمية جهود الدبلوماسية الأردنية وتأثيرها على الرأي العام، وتعريف الشباب بأهمية الدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، على مختلف الصعد، عربيا وإقليميا ودوليا.

وتحدث في الجلسة اللواء المتقاعد هشام خريسات، عن دور الدبلوماسية الأردنية في دعم القضية الفلسطينية والتاريخ البطولي للقوات المسلحة الأردنية تجاهها، ودورها في توضيح صورة جرائم الاحتلال الإسرائيلي للعالم اجمع.

وبين عضو مجلس أمناء الصندوق المهندس موسى الساكت " أهمية الدور الدبلوماسي وربطه مع الحالة الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية الاقتصاد الوطني في دعم صمود أهلنا في فلسطين.

وأشار منسق الهيئة في محافظة البلقاء مهند الفاعوري، إلى أهمية الجهود الملكية في دعم صمود الأهل في غزة، وكيفية مساندتهم بشتى الوسائل والطرق، وجهود جلالة الملك والحكومة، لحث المجتمع الدولي على وقف الحرب على غزة، وتقديم العون لهم بشكل مستمر .

وبين الفاعوري، أن الجلسة التي حضرها مدير الصندوق مازن طبلت، تأتي ضمن سلسلة جلسات حوارية في عدد من محافظات المملكة، لتعزيز مشاركة الشباب في مختلف القضايا، وتعزيز ثقافة الحوار لديهم، والإنفتاح على مختلف الآراء والأفكار.

--(بترا)

ون/ ف م/ح أ

23/11/2023 19:35:24