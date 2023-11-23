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محاضرة توعية حول مرض السكري في الرمثا

11/23/2023 2:30:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 23 تشرين الثاني (بترا)- نظم مركز التكافل الصحي اليوم الخميس محاضرة توعوية حول مرض السكري، بالتعاون مع لجنة صحة مجتمع الرمثا - مديرية صحة الرمثا، في مدرسة ميمونة بنت الحارث في الرمثا
وتضمنت المحاضرة التي جاءت في إطار الجهود لتعزيز الوعي الصحي في المجتمع شرحاً شاملاً حول أسباب وأعراض مرض السكري، وأهمية التشخيص المبكر والوقاية من المرض.
وقال مدير جمعية التكافل خالد النواصرة، إن إجراء فحوص لطالبات ومعلمات المدرسة، جاء بهدف تشجيع الوعي الصحي والرعاية الشاملة، مشيراً إلى أهمية التعاون والتشاركية والعمل الجاد لتعزيز صحة المجتمع وتحفيز المبادرات الصحية في المدارس.
يُشار أن مركز التكافل الصحي، مرخص من وزارة الصحة ويعمل على مدار الأسبوع ويقدم مجموعة من الخدمات الطبية وخدمات الرعاية والتوعية الصحية بإشراف أطباء الاختصاص والكوادر التمريضية والإدارية، فضلا عن توفر قاعة للتعليم والتدريب والأجهزة الطبية الحديثة ويقدم خدماته للمراجعين من مختلف الجنسيات والأعمار .
--(بترا)
ب.و/م ق/ح أ
23/11/2023 19:33:46

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