محاضرة توعية حول مرض السكري في الرمثا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 23 تشرين الثاني (بترا)- نظم مركز التكافل الصحي اليوم الخميس محاضرة توعوية حول مرض السكري، بالتعاون مع لجنة صحة مجتمع الرمثا - مديرية صحة الرمثا، في مدرسة ميمونة بنت الحارث في الرمثا
وتضمنت المحاضرة التي جاءت في إطار الجهود لتعزيز الوعي الصحي في المجتمع شرحاً شاملاً حول أسباب وأعراض مرض السكري، وأهمية التشخيص المبكر والوقاية من المرض.
وقال مدير جمعية التكافل خالد النواصرة، إن إجراء فحوص لطالبات ومعلمات المدرسة، جاء بهدف تشجيع الوعي الصحي والرعاية الشاملة، مشيراً إلى أهمية التعاون والتشاركية والعمل الجاد لتعزيز صحة المجتمع وتحفيز المبادرات الصحية في المدارس.
يُشار أن مركز التكافل الصحي، مرخص من وزارة الصحة ويعمل على مدار الأسبوع ويقدم مجموعة من الخدمات الطبية وخدمات الرعاية والتوعية الصحية بإشراف أطباء الاختصاص والكوادر التمريضية والإدارية، فضلا عن توفر قاعة للتعليم والتدريب والأجهزة الطبية الحديثة ويقدم خدماته للمراجعين من مختلف الجنسيات والأعمار .
--(بترا)
ب.و/م ق/ح أ
23/11/2023 19:33:46
MENAFN23112023000117011021ID1107479189
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.