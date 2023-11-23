البرلمان العربي يؤكد دعمه ومــسانــدتــه لــلقضية الفلســطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 23 تشرين الثاني (بترا)- أكد البرلمان العربي دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.

كما أكد وقوفه الكامل بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، عادل عبدالرحمن العسومي، السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه بالقاهرة.

وبحث الجانبان خطة التحرك الدولية التي أعدها البرلمان العربي لمواجهة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني وتوثيق جرائم الحرب التي تُرتكب بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير، يفوق طاقة البشر، وأن ما يحدث في قطاع غزة هو حرب إبادة جماعية أمام مرأى ومشهد العالم والمجتمع الدولي

وأضاف العسومي أنه لم يتوان عن نصرة القضية الفلسطينية ، منذ أن بدأت الحرب على قطاع غزة.

بدوره ثمن السفير مهند العكلوك الدور الذي يقوم به البرلمان العربي ولجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي، ومواقفه المشرفة من دعم ومساندة ونصرة القضية الفلسطينية ودعم الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية.

ودان العكلوك، الصمت الدولي أمام ما يحدث في قطاع غزة على يد القوة القائمة بالاحتلال، ودعا الدول العربية والإسلامية لاتخاذ إجراءات قوية سياسية واقتصادية ودبلوماسية حيال الجرائم التي تحدث.

--(بترا)

ن ا/م ق/ح أ

23/11/2023 19:32:26