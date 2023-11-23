البرلمان العربي يؤكد دعمه ومــسانــدتــه لــلقضية الفلســطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 23 تشرين الثاني (بترا)- أكد البرلمان العربي دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.
كما أكد وقوفه الكامل بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، عادل عبدالرحمن العسومي، السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه بالقاهرة.
وبحث الجانبان خطة التحرك الدولية التي أعدها البرلمان العربي لمواجهة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني وتوثيق جرائم الحرب التي تُرتكب بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.
وقال رئيس البرلمان العربي، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير، يفوق طاقة البشر، وأن ما يحدث في قطاع غزة هو حرب إبادة جماعية أمام مرأى ومشهد العالم والمجتمع الدولي
وأضاف العسومي أنه لم يتوان عن نصرة القضية الفلسطينية ، منذ أن بدأت الحرب على قطاع غزة.
بدوره ثمن السفير مهند العكلوك الدور الذي يقوم به البرلمان العربي ولجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي، ومواقفه المشرفة من دعم ومساندة ونصرة القضية الفلسطينية ودعم الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية.
ودان العكلوك، الصمت الدولي أمام ما يحدث في قطاع غزة على يد القوة القائمة بالاحتلال، ودعا الدول العربية والإسلامية لاتخاذ إجراءات قوية سياسية واقتصادية ودبلوماسية حيال الجرائم التي تحدث.
--(بترا)
ن ا/م ق/ح أ
23/11/2023 19:32:26
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