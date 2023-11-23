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ندوة شعرية باليرموك تجسد مواقف الأردن الراسخة بنصرة قضايا الأمة

11/23/2023 2:30:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 23 تشرين الثاني(بترا)- نظمت عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليرموك اليوم الخميس ندوة شعرية بعنوان "مواقف الأردن الراسخة في الدفاع عن القضايا العربية" شارك فيها الشاعر عيد العمارين من المجتمع المحلي، ومن الجامعة الطالبان وضاح العدوان وحسام الصخري.
وألقى الشعراء المشاركون مجموعة من قصائد الشعر النبطي، عبروا خلالها عن فخرهم بشجاعة الموقف الأردني الراسخ والثابت في الدفاع عن القضايا العربية، واعتزازهم بالمواقف المشرفة لجلالة الملك ووقوفه الدائم إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساعيه الموصولة للتخفيف من معاناتهم.
كما عبروا عن اعتزازهم بالتاريخ العريق للدولة الأردنية، والإسهامات العظيمة التي قدمها ملوك بني هاشم في نصرة قضايا الأمة.
--(بترا)
م.ق/م ق/ح أ
23/11/2023 19:30:55

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