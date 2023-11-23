ندوة شعرية باليرموك تجسد مواقف الأردن الراسخة بنصرة قضايا الأمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 23 تشرين الثاني(بترا)- نظمت عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليرموك اليوم الخميس ندوة شعرية بعنوان "مواقف الأردن الراسخة في الدفاع عن القضايا العربية" شارك فيها الشاعر عيد العمارين من المجتمع المحلي، ومن الجامعة الطالبان وضاح العدوان وحسام الصخري.
وألقى الشعراء المشاركون مجموعة من قصائد الشعر النبطي، عبروا خلالها عن فخرهم بشجاعة الموقف الأردني الراسخ والثابت في الدفاع عن القضايا العربية، واعتزازهم بالمواقف المشرفة لجلالة الملك ووقوفه الدائم إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساعيه الموصولة للتخفيف من معاناتهم.
كما عبروا عن اعتزازهم بالتاريخ العريق للدولة الأردنية، والإسهامات العظيمة التي قدمها ملوك بني هاشم في نصرة قضايا الأمة.
--(بترا)
م.ق/م ق/ح أ
23/11/2023 19:30:55
MENAFN23112023000117011021ID1107479187
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