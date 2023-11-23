قرعة غرب آسيا للناشئين تضع المنتخب في المجموعة الثانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني(بترا) - وضعت قرعة بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين تحت سن 15، المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، إلى جانب الإمارات، السعودية، وسوريا.
وتستضيف سلطنة عُمان منافسات البطولة خلال الفترة 11 حتى 20 كانون الأول المقبل.
في المقابل، ضمت المجموعة الأولى كلا من، عُمان (المستضيف)، العراق، اليمن، ولبنان.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة الإمارات مساء الثلاثاء 12 كانون الأول، على أن يلاقي نظيره السعودي بعدها بيومين، ويختتم الدور الأول بلقاء سوريا في 16 من الشهر ذاته.
بدوره، أكد مدرب المنتخب عبدالله القططي، أهمية البطولة التي تأتي في مرحلة الإعداد للتصفيات الآسيوية المقبلة مبينا " تمنحنا البطولة فرصة خوض العديد من اللقاءات القوية مع منتخبات مميزة فنيا وبدنيا".
يذكر أن المنتخب الوطني ت 15 يشارك في بطولة غرب آسيا للناشئين، ليشكل نواة المنتخب الوطني ت 17 قبيل المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية، لتعزيز فرصه بحجز إحدى بطاقات التأهل للبطولة.
--(بترا)
خ خ/ ف م/ح أ
23/11/2023 19:18:30
MENAFN23112023000117011021ID1107479186
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.