قرعة غرب آسيا للناشئين تضع المنتخب في المجموعة الثانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني(بترا) - وضعت قرعة بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين تحت سن 15، المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، إلى جانب الإمارات، السعودية، وسوريا.

وتستضيف سلطنة عُمان منافسات البطولة خلال الفترة 11 حتى 20 كانون الأول المقبل.

في المقابل، ضمت المجموعة الأولى كلا من، عُمان (المستضيف)، العراق، اليمن، ولبنان.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة الإمارات مساء الثلاثاء 12 كانون الأول، على أن يلاقي نظيره السعودي بعدها بيومين، ويختتم الدور الأول بلقاء سوريا في 16 من الشهر ذاته.

بدوره، أكد مدرب المنتخب عبدالله القططي، أهمية البطولة التي تأتي في مرحلة الإعداد للتصفيات الآسيوية المقبلة مبينا " تمنحنا البطولة فرصة خوض العديد من اللقاءات القوية مع منتخبات مميزة فنيا وبدنيا".

يذكر أن المنتخب الوطني ت 15 يشارك في بطولة غرب آسيا للناشئين، ليشكل نواة المنتخب الوطني ت 17 قبيل المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية، لتعزيز فرصه بحجز إحدى بطاقات التأهل للبطولة.

--(بترا)

خ خ/ ف م/ح أ

23/11/2023 19:18:30