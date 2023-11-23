ورشة توعوية حول ترشيد استهلاك الموارد المائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 23 تشرين الثاني (بترا)- نظمت في جامعة آل البيت اليوم الخميس ورشة توعوية بعنوان ترشيد استهلاك الموارد المائية وإدارتها وذلك ضمن برنامج التدريب الأكاديمي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية .
وعرض طلاب قسم الجغرافيا في الكلية مشاريع ترشيد الموارد المائية وإدارتها وعرض مواد إعلانية تعريفية بأهمية ترشيد استهلاك الموارد المائية والوضع المائي في الأردن، إضافة إلى التشريعات الناظمة للمحافظة على الموارد المائية.
واشتملت الورشة على عرض موسع لمشاريع الفرق الطلابية ومبادراتهم التي مثلت أفكاراً في الحصاد المائي وكيفية الاستفادة من مياه الأمطار كمصدر مهم من مصادر المياه وإمكانية تنقية المياه العادمة وإعادة الاستفادة منها وفلترة المياه الرمادية وأهمية السيطرة على كميات الاستهلاك المنزلي وإمكانية توفير إدارة مائية منزلية خاصة في أوقات الصيف إلى جانب توضيحات حول إمكانية تخفيف كميات المياه المفقودة عن طريق التبخر .
وتناولت الورشة آليه عمل جهاز الكشف عن رطوبة التربة وجفافها والذي يساعد على تنظيم عمليات الري للمحاصيل والمزروعات المنزلية والزراعة المائية وأثرها في ترشيد استهلاك المياه وعملية الري بالتنقيط وما يترتب على ذلك من تخفيض كميات الاستهلاك والحفاظ على جودة المحصول بتخفيف الملوحة .
--(بترا)
ه ق/م ق/ح أ
23/11/2023 19:16:33
MENAFN23112023000117011021ID1107479185
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