ورشة توعوية حول ترشيد استهلاك الموارد المائية

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 23 تشرين الثاني (بترا)- نظمت في جامعة آل البيت اليوم الخميس ورشة توعوية بعنوان ترشيد استهلاك الموارد المائية وإدارتها وذلك ضمن برنامج التدريب الأكاديمي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية .

وعرض طلاب قسم الجغرافيا في الكلية مشاريع ترشيد الموارد المائية وإدارتها وعرض مواد إعلانية تعريفية بأهمية ترشيد استهلاك الموارد المائية والوضع المائي في الأردن، إضافة إلى التشريعات الناظمة للمحافظة على الموارد المائية.

واشتملت الورشة على عرض موسع لمشاريع الفرق الطلابية ومبادراتهم التي مثلت أفكاراً في الحصاد المائي وكيفية الاستفادة من مياه الأمطار كمصدر مهم من مصادر المياه وإمكانية تنقية المياه العادمة وإعادة الاستفادة منها وفلترة المياه الرمادية وأهمية السيطرة على كميات الاستهلاك المنزلي وإمكانية توفير إدارة مائية منزلية خاصة في أوقات الصيف إلى جانب توضيحات حول إمكانية تخفيف كميات المياه المفقودة عن طريق التبخر .

وتناولت الورشة آليه عمل جهاز الكشف عن رطوبة التربة وجفافها والذي يساعد على تنظيم عمليات الري للمحاصيل والمزروعات المنزلية والزراعة المائية وأثرها في ترشيد استهلاك المياه وعملية الري بالتنقيط وما يترتب على ذلك من تخفيض كميات الاستهلاك والحفاظ على جودة المحصول بتخفيف الملوحة .

--(بترا)

ه ق/م ق/ح أ

23/11/2023 19:16:33