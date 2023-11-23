مجلس محافظة الكرك يؤيد مواقف جلالة الملك تجاه الأشقاء في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 23 تشرين الثاني (بترا)- أكد مجلس محافظة الكرك/ اللامركزية تأييده للموقف الأردني، ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء في غزة.
وبحسب بيان أصدره اليوم الخميس، خلال جلسة له، عبر المجلس رئيساً وأعضاءً وموظفين، عن اعتزازهم وفخرهم بالمواقف الأردنية المشرفة تجاه الحرب على الأهل في غزة، والمتمثلة بإعلان جلالة الملك عبدالله الثاني وبكل وضوح أمام العالم، أن الموقف الأردني داعم للأهل في فلسطين وغزة، وأن لا سلام إلا بحل الدولتين، وأن تكون لفلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار البيان، إلى أن جلالة الملك يجوب العالم حاملاً معه ملف غزة لإيقاف العدوان الغاشم عليها، وإشراف سمو ولي العهد على تجهيز المساعدات الطبية ومرافقته مع الطواقم الطبية لإيصالها إلى غزة وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني.
كما أشار إلى ما قامت به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وسلاح الجو الملكي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بإنزال مساعدات طبية للمستشفى العسكري الأردني في غزة، وما قامت به الحكومة من جهود دبلوماسية وقرارات تتعلق بدعم الأشقاء في غزة، والمواقف الشعبية الأخوية من تقديم الدعم والقيام بالوقفات والمسيرات لنصرة أهل غزة.
--(بترا)
م ع/ ف م/ح أ
23/11/2023 19:11:21
MENAFN23112023000117011021ID1107479184
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