مجلس محافظة الكرك يؤيد مواقف جلالة الملك تجاه الأشقاء في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 23 تشرين الثاني (بترا)- أكد مجلس محافظة الكرك/ اللامركزية تأييده للموقف الأردني، ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء في غزة.

وبحسب بيان أصدره اليوم الخميس، خلال جلسة له، عبر المجلس رئيساً وأعضاءً وموظفين، عن اعتزازهم وفخرهم بالمواقف الأردنية المشرفة تجاه الحرب على الأهل في غزة، والمتمثلة بإعلان جلالة الملك عبدالله الثاني وبكل وضوح أمام العالم، أن الموقف الأردني داعم للأهل في فلسطين وغزة، وأن لا سلام إلا بحل الدولتين، وأن تكون لفلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار البيان، إلى أن جلالة الملك يجوب العالم حاملاً معه ملف غزة لإيقاف العدوان الغاشم عليها، وإشراف سمو ولي العهد على تجهيز المساعدات الطبية ومرافقته مع الطواقم الطبية لإيصالها إلى غزة وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني.

كما أشار إلى ما قامت به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وسلاح الجو الملكي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بإنزال مساعدات طبية للمستشفى العسكري الأردني في غزة، وما قامت به الحكومة من جهود دبلوماسية وقرارات تتعلق بدعم الأشقاء في غزة، والمواقف الشعبية الأخوية من تقديم الدعم والقيام بالوقفات والمسيرات لنصرة أهل غزة.

--(بترا)

م ع/ ف م/ح أ

23/11/2023 19:11:21