اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثالث حول التغيير المناخي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 23 تشرين الثاني(بترا)- أوصى المشاركون بالمؤتمر الدولي الثالث حول التغير المناخي الذي نظمته جامعة آل البيت بدعم البحث العلمي وتوجيه الرسائل العلمية للمواضيع الخاصة بمواقع إدارة الأزمات والكوارث.
وأوصى المشاركون في ختام فعاليات المؤتمر الذي استمر ليومين بضرورة الاستمرارية بدعم البحث العلمي من خلال المؤتمر الرابع، والتوسع في المشاركة من خلال الطلب من متخذي القرار للمشاركة في هذا المؤتمر والمؤتمرات المشابهة، بالإضافة إلى التركيز على الناحية القانونية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية وإعادة النظر في التشريعات الداخلية.
واشتمل اليوم الثاني للمؤتمر على تقديم أوراق عمل حول نمذجة إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية باستخدام المعلوماتية الجغرافية والبيانات الجيوفيزيائية وتأثير تغير المناخ على الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن للباحثين.
كما أشتمل على ورقة بحثية بعنوان تقييم قابلية المناطق المعرضة للفيضانات في حوض وادي موسى باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية و آلية تغذية المياه الجوفية في حوض الأزرق باستخدام اتخاذ قرار متعدد المعايير نظم المعلومات الجغرافية والتقنيات الجيوفيزيائية وورقة حول تطوير نموذج تنبؤي لحوادث خريطة حرائق الغابات مما يؤدي الى تحسين إدارة ومراقبة حرائق الغابات .
--(بترا)
ه ق/م ق/ح أ
23/11/2023 19:09:15
MENAFN23112023000117011021ID1107479183
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