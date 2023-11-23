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اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثالث حول التغيير المناخي

11/23/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 23 تشرين الثاني(بترا)- أوصى المشاركون بالمؤتمر الدولي الثالث حول التغير المناخي الذي نظمته جامعة آل البيت بدعم البحث العلمي وتوجيه الرسائل العلمية للمواضيع الخاصة بمواقع إدارة الأزمات والكوارث.
وأوصى المشاركون في ختام فعاليات المؤتمر الذي استمر ليومين بضرورة الاستمرارية بدعم البحث العلمي من خلال المؤتمر الرابع، والتوسع في المشاركة من خلال الطلب من متخذي القرار للمشاركة في هذا المؤتمر والمؤتمرات المشابهة، بالإضافة إلى التركيز على الناحية القانونية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية وإعادة النظر في التشريعات الداخلية.
واشتمل اليوم الثاني للمؤتمر على تقديم أوراق عمل حول نمذجة إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية باستخدام المعلوماتية الجغرافية والبيانات الجيوفيزيائية وتأثير تغير المناخ على الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن للباحثين.
كما أشتمل على ورقة بحثية بعنوان تقييم قابلية المناطق المعرضة للفيضانات في حوض وادي موسى باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية و آلية تغذية المياه الجوفية في حوض الأزرق باستخدام اتخاذ قرار متعدد المعايير نظم المعلومات الجغرافية والتقنيات الجيوفيزيائية وورقة حول تطوير نموذج تنبؤي لحوادث خريطة حرائق الغابات مما يؤدي الى تحسين إدارة ومراقبة حرائق الغابات .
--(بترا)
ه ق/م ق/ح أ
23/11/2023 19:09:15

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