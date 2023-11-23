الأمن العام يوضّح تفاصيل فيديو متداول لدهس أحد رقباء السير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا) - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله لحادثة دهس أحد رقباء السير، مشيراً أنّ الحادثة وقعت قبل أسبوعين في منطقة الشميساني في العاصمة عند محاولة إيقاف رقيب السير للمركبة إثر خلاف سائقها مع مواطن آخر .

وأكّد الناطق الإعلامي، أنّه تم إسعاف رقيب السير في حينه للمستشفى بحالة متوسطة وتلقّى العلاج فيما جرى ضبط السائق وإحالته للقضاء الذي قرر توقيفه داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

--(بترا)

ل م/م ق/ح أ

23/11/2023 19:06:51