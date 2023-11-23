الأمن العام يوضّح تفاصيل فيديو متداول لدهس أحد رقباء السير

الأمن العام يوضّح تفاصيل فيديو متداول لدهس أحد رقباء السير
التاريخ
11/23/2023 2:30:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني (بترا) - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله لحادثة دهس أحد رقباء السير، مشيراً أنّ الحادثة وقعت قبل أسبوعين في منطقة الشميساني في العاصمة عند محاولة إيقاف رقيب السير للمركبة إثر خلاف سائقها مع مواطن آخر .
وأكّد الناطق الإعلامي، أنّه تم إسعاف رقيب السير في حينه للمستشفى بحالة متوسطة وتلقّى العلاج فيما جرى ضبط السائق وإحالته للقضاء الذي قرر توقيفه داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
--(بترا)
ل م/م ق/ح أ
23/11/2023 19:06:51
MENAFN23112023000117011021ID1107479182
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