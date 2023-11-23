نقيب المحامين: بإمكان الأردن رفع شكوى ضد الكيان الصهيوني أمام الجنائية الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)-قال نقيب المحامين يحيى ابو عبود، إنه بإمكان الأردن رفع شكوى ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو عبود في رسالة وجهها اليوم الخميس، لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بأنه يحق للأردن تجميد أو الانسحاب أو نقض معاهدة وادي عربة، وما لحق بها من اتفاقيات.

وأكد، أن نقابة المحامين بكامل إمكانياتها البشرية والمادية والقانونية رهن تكليفها بأي واجب خدمة لمصالح الدولة العليا ودفاعاً عن الحق الفلسطيني الأكيد المتمثل بحق تقرير المصير وما ينشأ عنه من حقوق، مبدياً الاستعداد لتشكيل فريق متخصص بالقانون الدولي يساند جهود الدولة الأردنية فيما ورد بالمذكرة وما يمكن أن يثور لاحقاً.

وأشار إلى المسار القانوني الذي تقوم به نقابة المحامين من توحيد وقيادة الجهود المحلية والعربية والدولية لملاحقة قادة الكيان الصهيوني وأفراده عن الجرائم التي يرتكبونها تجاه الشعب الفلسطيني أمام الجهات الدولية الجنائية، وكذلك الدفاع عن الحق الفلسطيني العادل بتقرير المصير أمام المحافل الإقليمية والدولية.

--(بترا)

ع ح/م ق/ح أ

23/11/2023 19:05:46