نقيب المحامين: بإمكان الأردن رفع شكوى ضد الكيان الصهيوني أمام الجنائية الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني (بترا)-قال نقيب المحامين يحيى ابو عبود، إنه بإمكان الأردن رفع شكوى ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أبو عبود في رسالة وجهها اليوم الخميس، لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بأنه يحق للأردن تجميد أو الانسحاب أو نقض معاهدة وادي عربة، وما لحق بها من اتفاقيات.
وأكد، أن نقابة المحامين بكامل إمكانياتها البشرية والمادية والقانونية رهن تكليفها بأي واجب خدمة لمصالح الدولة العليا ودفاعاً عن الحق الفلسطيني الأكيد المتمثل بحق تقرير المصير وما ينشأ عنه من حقوق، مبدياً الاستعداد لتشكيل فريق متخصص بالقانون الدولي يساند جهود الدولة الأردنية فيما ورد بالمذكرة وما يمكن أن يثور لاحقاً.
وأشار إلى المسار القانوني الذي تقوم به نقابة المحامين من توحيد وقيادة الجهود المحلية والعربية والدولية لملاحقة قادة الكيان الصهيوني وأفراده عن الجرائم التي يرتكبونها تجاه الشعب الفلسطيني أمام الجهات الدولية الجنائية، وكذلك الدفاع عن الحق الفلسطيني العادل بتقرير المصير أمام المحافل الإقليمية والدولية.
--(بترا)
ع ح/م ق/ح أ
23/11/2023 19:05:46
MENAFN23112023000117011021ID1107479181
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