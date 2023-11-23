لقاء في الطفيلة حول مشروع بناء القدرة للتكيف مع التغير المناخي

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 23 تشرين الثاني(بترا)- ناقش لقاء عقدته مديرية زراعة الطفيلة اليوم الخميس، مع ممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن، المحاور والعناصر الأساسية لمشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة ".

وبين مدير زراعة الطفيلة المهندس طارق العبيدين، أن اللقاء بحث حزمة الإجراءات التي سيتم تنفيذها من خلال المشروع الذي يعتبر أحد أبرز أنشطة مديرية الزراعة الذي سينفذ العام المقبل، في إطار السعي الدائم للوقوف على التحديات التي تواجه المزارعين في المحافظة وأبرزها التغير المناخي .

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة، ودعم المشاريع الزراعية المنزلية في محافظتي الطفيلة ومعان، حيث سيعمل المشروع على تنفيذ عدة برامج وأنشطة تتعلق بالتغير المناخي وبكلفة تقدر بحوالي مليون دينار ، سيتم من خلالها تنفيذ 450 بئرا لتجميع مياه الأمطار في مناطق مختلفة من محافظة الطفيلة خلال الشهور المقبلة .

ولفت العبيدين، إلى أن المشروع جاء بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، مشيرا أنه سينفذ بدعم من وزارات المياه والري، والزراعة، والبيئة، ومؤسسة رواد المستقبل، ومؤسسة آفاق لبناء بيئة خضراء.

--( بترا)-

س م/ ف م/ح أ

23/11/2023 19:04:21