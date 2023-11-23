لقاء في الطفيلة حول مشروع بناء القدرة للتكيف مع التغير المناخي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 23 تشرين الثاني(بترا)- ناقش لقاء عقدته مديرية زراعة الطفيلة اليوم الخميس، مع ممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن، المحاور والعناصر الأساسية لمشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة ".
وبين مدير زراعة الطفيلة المهندس طارق العبيدين، أن اللقاء بحث حزمة الإجراءات التي سيتم تنفيذها من خلال المشروع الذي يعتبر أحد أبرز أنشطة مديرية الزراعة الذي سينفذ العام المقبل، في إطار السعي الدائم للوقوف على التحديات التي تواجه المزارعين في المحافظة وأبرزها التغير المناخي .
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة، ودعم المشاريع الزراعية المنزلية في محافظتي الطفيلة ومعان، حيث سيعمل المشروع على تنفيذ عدة برامج وأنشطة تتعلق بالتغير المناخي وبكلفة تقدر بحوالي مليون دينار ، سيتم من خلالها تنفيذ 450 بئرا لتجميع مياه الأمطار في مناطق مختلفة من محافظة الطفيلة خلال الشهور المقبلة .
ولفت العبيدين، إلى أن المشروع جاء بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، مشيرا أنه سينفذ بدعم من وزارات المياه والري، والزراعة، والبيئة، ومؤسسة رواد المستقبل، ومؤسسة آفاق لبناء بيئة خضراء.
--( بترا)-
س م/ ف م/ح أ
23/11/2023 19:04:21
MENAFN23112023000117011021ID1107479180
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.