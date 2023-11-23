3126طن خضار واردات السوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 3126طنا، منها 2062طن خضار، و811 طن فواكه، و 252طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 30و45، والبطاطا بين 28و 35، والبندورة بين 6و 15، والجزر بين 40و 60، والخيار بين 40و 65، والزهرة بين 15و 25، والليمون بين 35و 50، والموز البلدي بين 50و 65.

--(بترا)

رح/ ف م/ح أ

23/11/2023 19:01:06