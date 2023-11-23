3126طن خضار واردات السوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 3126طنا، منها 2062طن خضار، و811 طن فواكه، و 252طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 30و45، والبطاطا بين 28و 35، والبندورة بين 6و 15، والجزر بين 40و 60، والخيار بين 40و 65، والزهرة بين 15و 25، والليمون بين 35و 50، والموز البلدي بين 50و 65.
--(بترا)
رح/ ف م/ح أ
23/11/2023 19:01:06
MENAFN23112023000117011021ID1107479179
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.