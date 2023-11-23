تخريج الفوج الثاني من المتدربين العراقيين في السلامة والصحة المهنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- احتفلت مؤسسة التدريب المهني بتخريج الفوج الثاني في مجال السلامة والصحة المهنية لـعدد من المتدربين من العراق الشقيق، وإقليم كردستان العراق، ضمن التعاون بين المؤسسة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وهدفت الدورة إلى تعزيز المجالات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتقديم تدريب متقدم يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة والمعايير العالمية.
وتضمنت سلسلة من المحاضرات والتطبيقات العملية والمخاطر الفيزيائية وأجهزة قياس المخاطر الكيميائية، إضافة إلى العمل على المرتفعات والمخاطر الكهربائية، وتطبيقات تتعلق بمجال السلامة في المشاريع الإنشائية.
يشار أن معهد السلامة والصحة المهنية تأسس عام 1983 بهدف رسم السياسات والاستراتيجيات اللازمة؛ للحد من الحوادث والإصابات في مواقع العمل المختلفة، وتتركز نشاطاته ومهامه على الكثير من الأمور منها خدمات التدريب والدراسات وقياسات بيئة العمل والخدمة الاستشارية إلى جانب نشر الوعي الصحي والوقائي بين العاملين من خلال عقد الندوات والدورات وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة.
--(بترا)
ع ف/م ف/ح أ
23/11/2023 19:00:05
MENAFN23112023000117011021ID1107479178
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