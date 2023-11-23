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تخريج الفوج الثاني من المتدربين العراقيين في السلامة والصحة المهنية

11/23/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- احتفلت مؤسسة التدريب المهني بتخريج الفوج الثاني في مجال السلامة والصحة المهنية لـعدد من المتدربين من العراق الشقيق، وإقليم كردستان العراق، ضمن التعاون بين المؤسسة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وهدفت الدورة إلى تعزيز المجالات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتقديم تدريب متقدم يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة والمعايير العالمية.
وتضمنت سلسلة من المحاضرات والتطبيقات العملية والمخاطر الفيزيائية وأجهزة قياس المخاطر الكيميائية، إضافة إلى العمل على المرتفعات والمخاطر الكهربائية، وتطبيقات تتعلق بمجال السلامة في المشاريع الإنشائية.
يشار أن معهد السلامة والصحة المهنية تأسس عام 1983 بهدف رسم السياسات والاستراتيجيات اللازمة؛ للحد من الحوادث والإصابات في مواقع العمل المختلفة، وتتركز نشاطاته ومهامه على الكثير من الأمور منها خدمات التدريب والدراسات وقياسات بيئة العمل والخدمة الاستشارية إلى جانب نشر الوعي الصحي والوقائي بين العاملين من خلال عقد الندوات والدورات وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة.
--(بترا)
ع ف/م ف/ح أ
23/11/2023 19:00:05

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