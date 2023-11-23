بوريل: إسرائيل بحاجة لوجود دولة فلسطينية أكثر من غيرها

بوريل: إسرائيل بحاجة لوجود دولة فلسطينية أكثر من غيرها
التاريخ
11/23/2023 2:30:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس، أن إسرائيل بحاجة لوجود دولة فلسطينية أكثر من أي طرف آخر، مشيرا إلى أن "أفضل ضمانة للسلام لإسرائيل هي دولة فلسطينية خاضعة للقانون الدولي".
وبحسب وكالة "يورو نيوز الأوروبية"، عقد بوريل اجتماعا عبر الفيديو مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بعد جولة شرق أوسطية أجرى خلالها محادثات حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمواجهات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
--(بترا)
رصد / ف ق/ ف م/اح
23/11/2023 17:54:50
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