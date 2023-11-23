بوريل: إسرائيل بحاجة لوجود دولة فلسطينية أكثر من غيرها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس، أن إسرائيل بحاجة لوجود دولة فلسطينية أكثر من أي طرف آخر، مشيرا إلى أن "أفضل ضمانة للسلام لإسرائيل هي دولة فلسطينية خاضعة للقانون الدولي".

وبحسب وكالة "يورو نيوز الأوروبية"، عقد بوريل اجتماعا عبر الفيديو مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بعد جولة شرق أوسطية أجرى خلالها محادثات حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمواجهات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

--(بترا)

رصد / ف ق/ ف م/اح

23/11/2023 17:54:50