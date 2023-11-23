المستشفى الميداني الأردني نابلس 1 يباشر بتقديم خدماته لأهالي المدينة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا) - باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني "نابلس/1" اليوم الخميس، باستقبال المرضى والمراجعين في وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بهدف التخفيف من معاناتهم.

وقال قائد قوة المستشفى: إنه تنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية السامية تجاه الأهل في فلسطين باشرت الطواقم الطبية باستقبال المراجعين وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للأشقاء بما يخفف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف، إن طواقم المستشفى تعمل على مدار الساعة بكافة الإمكانات المتاحة، لتقديم ما هو أفضل للأهل في مدينة نابلس والمدن والقرى المحيطة بها من خدمات إنسانية جليلة على مدار الساعة.

واستقبل "نابلس/1" مع بدء اليوم الأول لمهامه 33 حالة اشتملت على عمليات صغرى، وأمراض مزمنة، وفحوصات مخبرية، وحالات طارئة باطنية.

وعبر أهالي مدينة نابلس عن امتنانهم للمواقف الأردنية المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني، وما يبذله الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من جهود متواصلة لتقديم الخدمة العلاجية والطبية والإنسانية، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ القيادة الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

ويأتي إرسال المستشفى الميداني الذي يتكون من سبع قاطرات، تضم غرفتي عمليات، وغرفتين للعناية الحثيثة، وخمسة عشر سريراً؛ إضافةً إلى مختبر وصيدلية وأشعة وعيادة أسنان، وغرفة تعقيم، لمدينة نابلس نتيجة لتطورات أعمال العنف غير المسبوقة من حيث ازدياد العنف وارتفاع وتيرة الاحداث في غزة، واستمراراً لدعم الأردن المستمر لصمود أهلنا في فلسطين.

--(بترا)

ل م/ ف م/اح

23/11/2023 17:53:00