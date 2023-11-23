مندوبا عن الملك.. الحنيفات يفتتح مهرجان الزيتون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا) رندا حتاملة- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، مهرجان الزيتون الوطني الثالث والعشرين ومعرض المنتجات الريفية، بحضور رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد.

وتضمن المهرجان حملة واسعة لدعم صمود غزة من خلال جمع التبرعات بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، كما قدم صندوق التكافل في مجلس الأعيان دعما بقيمة 20 ألف دينار يتضمن منتجات من المهرجان سيتم ايصالها لقطاع غزة.

وجاء المهرجان بتنظيم من المركز الوطني للبحوث الزراعية وبالشراكة مع وزارة الزراعة، ويستمر حتى الثاني من كانون الأول المقبل، وتجري فعالياته يوميا من العاشرة صباحا حتى العاشرة ليلا، في مكة مول قاعة المعارض البوابة رقم 3.



وقال الحنيفات، إن المهرجان بنسخته الثالثة والعشرين يعد أنموذجاً لترجمة الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ريادية من خلال توظيف مخرجات حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في أرض المهرجان، ويأتي بناء على التوجيهات الملكية السامية للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق خطة الزراعة للتنمية المستدامة.

كما أن مهرجان العام الحالي جاء بمشاركة أوسع لـ 800 مشارك بهدف دعم صمود أبناء غزة من خلال تخصيص صندوق للتبرعات العينية والنقدية.

من جانبه أعلن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال الافتتاح عن تبرع بمبلغ 20 ألف دينار من صندوق التكافل في مجلس الأعيان لشراء مؤن من منتجات المرأة الريفية في أرض المهرجان بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية دعما لصمود الأشقاء في قطاع غزة.

وأشاد الفايز دور المركز الوطني للبحوث الزراعية في تنظيم أكبر نافذه تسويقية للمزارع الأردني والمرأة الريفية"، مؤكدا "اعتزازه بصلابة الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم لصمود الأشقاء على تراب فلسطين".

بدوره طمأن حداد زوار المهرجان أن كل عبوة زيت تدخل المهرجان يتم فحصها من خلال كوادر مختبر زيت الزيتون التابع للمركز والموجود في المهرجان.

وأوضح أن إدخال المركز الوطني للبحوث الزراعية من خلال حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية "تقنيات حديثة في المهرجان تعد الأولى من نوعها كتقنية لإدارة الحشود، ونظام التتبع باستخدام "باركود" لكل عبوة زيت تدخل أرض المهرجان يشتمل على اسم المزرعة والمعصرة ونتيجة فحص الزيت، إضافةً إلى تقنية البيع "أون لاين".

--(بترا)

رح/ ف م/اح

23/11/2023 17:48:29