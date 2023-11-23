فرنسا تدعو إلى تنفيذ الإتفاق بين إسرائيل وحماس دون تأخير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- دعت فرنسا اليوم الخميس، إلى التنفيذ الكامل للإتفاق بين إسرائيل وحماس الذي يشمل هدنة وتحرير رهائن وأسرى دون مزيد من التأخير.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر، إن "باريس تدعو مجددًا إلى الإفراج الفوري عن كلّ الرهائن"، داعية إلى احترام شروط هذا الاتفاق بشكل كامل".

--(بترا)

رصد / ف ق / م ح/ ف م/اح

23/11/2023 17:31:01