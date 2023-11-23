فرنسا تدعو إلى تنفيذ الإتفاق بين إسرائيل وحماس دون تأخير

فرنسا تدعو إلى تنفيذ الإتفاق بين إسرائيل وحماس دون تأخير
التاريخ
11/23/2023 2:30:36 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- دعت فرنسا اليوم الخميس، إلى التنفيذ الكامل للإتفاق بين إسرائيل وحماس الذي يشمل هدنة وتحرير رهائن وأسرى دون مزيد من التأخير.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر، إن "باريس تدعو مجددًا إلى الإفراج الفوري عن كلّ الرهائن"، داعية إلى احترام شروط هذا الاتفاق بشكل كامل".
--(بترا)
رصد / ف ق / م ح/ ف م/اح
23/11/2023 17:31:01
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