الخارجية القطرية: بدء الهدنة في قطاع غزة الساعة 7 صباح غد (موسع)

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الخميس، إن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ عند الساعة 7 صباح غد الجمعة بالتوقيت المحلي.
وأضاف الأنصاري، "انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، ونتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وننظر بإيجابية عالية إلى ذلك"، مشيرا الى أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة.
وأعرب عن الأمل في أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم، لافتا الى أن الدفعة الأولى من الرهائن الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال، وسيتم خلال أيام الهدنة الأربعة جمع المعلومات عن بقية الرهائن.
--(بترا)
رصد / ف ق / م ح/اح
23/11/2023 17:39:32
MENAFN23112023000117011021ID1107479172
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