الخارجية القطرية: بدء الهدنة في قطاع غزة الساعة 7 صباح غد (موسع)

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الخميس، إن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ عند الساعة 7 صباح غد الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأضاف الأنصاري، "انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، ونتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وننظر بإيجابية عالية إلى ذلك"، مشيرا الى أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة.

وأعرب عن الأمل في أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم، لافتا الى أن الدفعة الأولى من الرهائن الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال، وسيتم خلال أيام الهدنة الأربعة جمع المعلومات عن بقية الرهائن.

--(بترا)

رصد / ف ق / م ح/اح

23/11/2023 17:39:32