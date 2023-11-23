حوارية حول إسهام القطاع الأكاديمي الأردني في تخفيف آثار العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الأول (بترا) سلوى صالح- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة إن الأردن يواصل بقيادته وشعبه وقفته التاريخية في دعم فلسطين الأرض والشعب والمقدسات دون تردد أو تبدل في الموقف الثابت والتاريخي الذي نجمت عنه مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والإنسانية المعبرة عن التضامن والدعم المادي والمعنوي، استنادًا إلى حقيقة العلاقة التاريخية والجغرافية واللحمة التي تربط الأردن بفلسطين.

جاء ذلك خلال رعاية الوزير الخريشة، مندوبا عن رئيس الوزراء، فعاليات ندوة حوارية بعنوان "كيف يمكن للقطاع الأكاديمي في الأردن أن يساهم في تخفيف آثار العدوان على غزة: خلال وبعد الأزمة"، نظمتها الجمعية الثقافية العلمية لأساتذة الجامعات اليوم الخميس، بالتعاون مع الجامعة الأردنية.

وأضاف الخريشة، إن الأردن وظف علاقاته التاريخية بدول العالم، خاصة الدول الكبرى، لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية والتخفيف عن الشعب الفلسطيني، وتجلى ذلك في الدعم السياسي والدبلوماسي، لافتًا إلى أنّ الأردن، لم يتوقف منذ بداية الحرب على غزة، عن ممارسة دوره المحوري في هذا الإطار؛ إذ بذل جلالة الملك عبدالله الثاني جهودًا جريئة منذ اللحظات الأولى لاندلاع شرارة الحرب، مستنهضًا عواصم العالم الغربي لإيقاف الحرب وضمان أمن وسلامة الشعب الفلسطيني.

وخلال الندوة قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إن الجامعات الأردنية تمتلك مساحة معرفية وأخلاقية ذات قدرة على التعبير والتشبيك عالميًا من خلال إحداث الفرق والتغيير ودعم الموقف الفلسطيني وإسناد الجهد المعرفي الأكاديمي الفلسطيني، داعيًا في هذا الصدد إلى إنشاء حاضنة علمية لديمومة استمرار الأبحاث العلمية الفلسطينية العاملة في المشاريع الأوروبية، خصوصا أن الكثير من الجامعات والمدارس في قطاع غزة باتت خارج الخدمة اليوم بسبب الحرب المستعرة على أهالي القطاع.

وأشار المبيضين إلى المواقف الدولية لبعض الجامعات في التنديد بالحرب على غزة ومن أبرزها مطالبة 3700 أكاديمي في الجامعات الإيطالية بوقف التعاون البحثي والأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية حتى تتوقف الحرب على غزة، إضافة إلى توقيع 460 فليسوفا وأستاذا جامعيا من أميركا الجنوبية والشمالية وأوروبا على بيان من أجل دعم فلسطين.

وأضاف، إن طلبة الجامعة الأردنية كانوا يقدمون دائما الصورة الأردنية الصادقة والداعمة لموقف قيادتهم الهاشمية، مشيرا الى دماء الاردنيين التي سالت في جميع حروب فلسطين وآخرها إصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني الاردني "غزة 76".

وثمن المبيضين دعم الأكاديميين الأردنيين لزملائهم في الأكاديميات والمؤسسات البحثية الفلسطينية، لتمكينهم من استمرار عملهم ودعم إنجازاتهم العلمية، مشيدًا بدور بعض أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية في دعم الموقف الأردني الداعي لوقف الحرب على غزة، من خلال ظهورهم الإعلامي المستمر على القنوات الفضائية المحلية والعربية.

من جهته حث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات الجامعات على لعب دور في تعرية بطش المعتدين من خلال الباحثين والمؤرّخين الذين يقع عليهم الحمل الأكبر في فضح الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميا على أبناء الشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء على معاناة اخوتنا الفلسطينيين الذين يعانون ويلات الحرب والألم والجوع والعطش.

وأضاف عبيدات، إن أهل غزة اليوم بحاجة ملحة لأهل العلم أيضًا، وعلينا فهم احتياجاتهم العاطفية، وخلق البيئة الدافئة الداعمة لهم لمساعدتهم على النهوض، ونفض غبار العدوان الإسرائيلي الغاشم الممعن في القتل والدمار، لافتا إلى ضرورة تعزيز المساهمات الأكاديمية، واقتراح السياسات، وزيادة التشبيك مع الجسم الأكاديمي في فلسطين عموما وغزة خصوصا، والإرسال المستمرّ للمتطوعين من الأطباء والممرضين، وغير ذلك من أشكال المساعدات.

وتطرق نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني إلى الجوانب القانونية في العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة واستهدافه للمرافق العلمية والجامعات، باعتبار ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي والإنساني، الذي يجرّم المساس بالحقوق المدنية.

وقال، إن استهداف الجامعات والمرافق العلمية بحجة استعمالها لأغراض عسكرية مرفوض من الأساس ويتطلب تجريم إسرائيل من أمام المحكمة الدولية، منوها إلى ضرورة تصدي الجامعات لهذا العدوان عبر تسليح الطلبة بالعلم والمعرفة والقدرة على الريادة والابتكار، وإكسابهم المهارات المطلوبة في زمن الحرب، لينهضوا بالأوطان ويذودوا عنها بالعلم والتحضر.

من جانبه، ثمن وزير التعليم العالي الفلسطيني الأسبق الدكتور صبري صيدم الدور الذي يقوم به الأردن، وتحركاته الدولية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني انتصارًا للقضية الفلسطينية واستنهاضًا للجهود الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا الى صلابة الموقف الأردني الشعبي والرسمي، والارتباط التاريخي بين الأردن وفلسطين الذي تعكسه المواقف الموحدة للشعبين الشقيقين.

وشدد صيدم على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة محاولات تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا المجتمع الأكاديمي العربي إلى إنتاج المشاريع البحثية الرامية إلى إحباط المشروع الصهيوني في الاستيطان والتهجير، وإبراز الهوية الفلسطينية التي يحاول المحتل طمسها.

بدوره، اقترح أستاذ علوم التربية، رئيس الجامعة الأردنية الأسبق الدكتور اخليف الطراونة، جملة من المشاريع التي تسهم في تخفيف آثار العدوان على غزة من وجهة نظر أكاديمية، منها على سبيل الذكر لا الحصر: إنشاء صندوق لدعم الطلبة الغزيين الدارسين في الجامعات الأردنية، ومعاملتهم معاملة الطلبة الأردنيين من حيث رسوم البرنامج العادي.

ودعا الطراونة إلى استحداث كرسي علمي وبحثي للدراسات الفلسطينية لتوثيق السردية الفلسطينية للأحداث، وتوثيق كل ما قام ويقوم به الاحتلال لمواجهة السردية الإسرائيلية الكاذبة، لافتًا في هذا السياق إلى ضرورة مساعدة الجامعات الغزية على تجاوز الفاقد التعليمي عبر التعليم الإلكتروني، أو من خلال اللجوء إلى المساقات المكثفة، وتشجيع الجامعات الأردنية على تضمين موادها وخططها الدراسية موضوعاتٍ في تكنولوجيا الحروب والأمن السيبراني، وزيادة الوعي بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وعرض رئيس الجمعية الثقافية العلمية لأساتذة الجامعات الدكتور عبد الرحمن شديفات، إحصائية حول حجم الدمار في قطاع التعليم في غزة، لافتا إلى أن العدوان إلاسرائيلي أسفر عن تدمير 12 جامعة وكلية جامعية، واستشهاد نحو 180 عضوَ هيئة تدريس ومعلم، وأكثر من 3 آلاف طالب وطالبة.

وأكد شديفات أن الجمعية ستوظف كل إمكاناتها لدعم القطاع الأكاديمي في غزة للنهوض برسالته التعليمية، على أن يُصار إلى جمع كل المقترحات ودراستها والمضي قدما بها عبر القنوات الرسمية، لمساعدة المؤسسات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة في غزة لتجاوز هذه المحنة، ودعم صمودهم في وجه الكيان الصهيوني المحتل.

--(بترا)

س ص/اح

23/11/2023 17:25:18