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الخارجية القطرية: بدء الهدنة في قطاع غزة الساعة 7 صباح غد

11/23/2023 2:30:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تصريح اليوم الخميس، إن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح غد الجمعة.
--(بترا)
رصد / ف ق / م ح/ ف م/اح
23/11/2023 17:20:35

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