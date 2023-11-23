15 شهيدا وعشرات المصابين بقصف الاحتلال منزلين في غزة
التاريخ
11/23/2023 2:30:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 23 تشرين الثاني (بترا) أمجد الشوا- استشهد 10 فلسطينيين، وأصيب العشرات، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي الشيخ رضوان شمال غزة.
كما استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع.
--(بترا)
ا ش / ف م/اح
23/11/2023 16:48:03
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