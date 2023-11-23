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15 شهيدا وعشرات المصابين بقصف الاحتلال منزلين في غزة

11/23/2023 2:30:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 23 تشرين الثاني (بترا) أمجد الشوا- استشهد 10 فلسطينيين، وأصيب العشرات، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي الشيخ رضوان شمال غزة.
كما استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع.
--(بترا)
ا ش / ف م/اح
23/11/2023 16:48:03

MENAFN23112023000117011021ID1107479169

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