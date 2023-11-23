التربية تدعو مشتركي تكميلية التوجيهي للاطلاع على أرقام جلوسهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- دعت وزارة التربية والتعليم المشتركين المسجلين لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي) التكميلي لعام 2023، إلى الاطّلاع على أرقام الجلوس الخاصة بهم، بدءًا من اليوم الخميس، من خلال الرابط الإلكتروني الوزارة في تصريح اليوم، إن على المشترك إدخال رقمه الوطني وتاريخ ولادته للاطّلاع على رقم جلوسه، واسم القاعة التي سيتقدم فيها للامتحان وموقعها الجغرافي، والمباحث التي سجلها في طلب اشتراكه.

ودعت المشتركين، إلى تدقيق بياناتهم الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من المباحث التي سجلوا للامتحان بها.

وبينت الوزارة، أن على المشترك في حال وجود أي خطأ في بياناته، إرسال طلب لتصويب الخطأ في الخانة المخصصة والمعدة لذلك على الصفحة ذاتها، وذلك في موعد أقصاه مساء يوم الاثنين المقبل الموافق الحالي.

--(بترا)

ع س/ ف م/اح

23/11/2023 16:43:47