استشهاد 5 فلسطينيين بقصف منزل بخانيونس وإصابة مصور رويترز

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 23 تشرين الثاني (بترا) امجد الشوا- استشهد 5 فلسطينيين بقصف طائرات الاحتلال اليوم الخميس، منزلا في حي الشيخ ناصر شرق خانيونس، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، بعد قصف الاحتلال بالقذائف المدفعية عددا من المنازل.

كما أصيب مصور وكالة "رويترز" فادي شناعة بجراح في غارات الاحتلال على خانيونس جنوب القطاع.

ودمرت طائرات الاحتلال 3 مساجد في بلدة خزاعة شرق خانيونس هي مسجد صلاح الدين، والرضوان ،وعبد المالك أبو رجيلة.

--(بترا)

ا ش/ ف م/اح

23/11/2023 16:36:07