استشهاد 5 فلسطينيين بقصف منزل بخانيونس وإصابة مصور رويترز

استشهاد 5 فلسطينيين بقصف منزل بخانيونس وإصابة مصور رويترز
التاريخ
11/23/2023 2:30:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 23 تشرين الثاني (بترا) امجد الشوا- استشهد 5 فلسطينيين بقصف طائرات الاحتلال اليوم الخميس، منزلا في حي الشيخ ناصر شرق خانيونس، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، بعد قصف الاحتلال بالقذائف المدفعية عددا من المنازل.
كما أصيب مصور وكالة "رويترز" فادي شناعة بجراح في غارات الاحتلال على خانيونس جنوب القطاع.
ودمرت طائرات الاحتلال 3 مساجد في بلدة خزاعة شرق خانيونس هي مسجد صلاح الدين، والرضوان ،وعبد المالك أبو رجيلة.
--(بترا)
ا ش/ ف م/اح
23/11/2023 16:36:07
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