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الصحفيين الفلسطينيين تُحذر من المساس بمنتسبيها في غزة

11/23/2023 2:30:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 23 تشرين الثاني (بترا)- حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من المساس بالصحفيين الذين لا زالوا يعملون في مدينة غزة وشمال القطاع بما في ذلك في المستشفى الاندونيسي شمال القطاع.
وبحسب مصادر فلسطينية، قالت النقابة في بيان، ان العديد من الصحفيين تلقوا تهديدات من مخابرات وجيش الاحتلال بالتوقف عن العمل، حيث أفاد الصحفي انس الشريف الذي يغطي لصالح قناة الجزيرة من غزة بتلقيه تهديدات لدفعه لمغادرة غزة والتوقف عن التغطية، مجددة مطالبتها كل الهيئات الدولية بتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين .
وقال رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمد اللحام، إن النقابة فقدت الاتصال بعشرات الزميلات والزملاء ممن يغطون العدوان الإسرائيلي، مطالبا طواقم الصليب الأحمر والمنظمات الدولية المتواجدة في غزة بالتدخل وتوفير الحماية للصحفيين في ظل تصاعد استهدافهم وتهديدهم.
--(بترا)
رصد/رس/اح/ ف م
23/11/2023 16:31:22

MENAFN23112023000117011021ID1107479166

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