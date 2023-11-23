الصحفيين الفلسطينيين تُحذر من المساس بمنتسبيها في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 23 تشرين الثاني (بترا)- حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من المساس بالصحفيين الذين لا زالوا يعملون في مدينة غزة وشمال القطاع بما في ذلك في المستشفى الاندونيسي شمال القطاع.
وبحسب مصادر فلسطينية، قالت النقابة في بيان، ان العديد من الصحفيين تلقوا تهديدات من مخابرات وجيش الاحتلال بالتوقف عن العمل، حيث أفاد الصحفي انس الشريف الذي يغطي لصالح قناة الجزيرة من غزة بتلقيه تهديدات لدفعه لمغادرة غزة والتوقف عن التغطية، مجددة مطالبتها كل الهيئات الدولية بتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين .
وقال رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمد اللحام، إن النقابة فقدت الاتصال بعشرات الزميلات والزملاء ممن يغطون العدوان الإسرائيلي، مطالبا طواقم الصليب الأحمر والمنظمات الدولية المتواجدة في غزة بالتدخل وتوفير الحماية للصحفيين في ظل تصاعد استهدافهم وتهديدهم.
--(بترا)
رصد/رس/اح/ ف م
23/11/2023 16:31:22
MENAFN23112023000117011021ID1107479166
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