تنظيم الاتصالات توقع رخصة لتقديم خدمات الإنترنت الساتلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- وقعت في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات امس الأربعاء رخصة اتصالات فئوية عامة مع شركة ستارلينك الأردن.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، جاء توقيع الاتفاقية استنادا لأحكام قانون الاتصالات والتعليمات التي تمكن الشركة من تفعيل خدماتها الساتلية في المملكة بعد أن استكملت أوراقها الرسمية لدى الهيئة، وترخيصها كشركة عاملة في سوق الاتصالات المحلية.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان إن من المتوقع أن تقوم الشركة بتفعيل أقمارها وتقديم خدماتها الساتلية تجارياً في الأردن خلال العام المقبل، مؤكدا أن إدخال هذه الخدمات للسوق الأردني يعد إنجازاً هاماً في النهوض قدما بقطاع الاتصالات على الصعيد الوطني، لا سيما وأن المملكة تصنف من أوائل الدول المدخلة لتلك الخدمات لأسواقها المحلية في المنطقة.

وستقدم شركة ستارلينك المملوكة لشركة "سبيس إكس"، خدمات الإنترنت الساتلية عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة ضمن مشروعها العالمي الذي يحمل اسم "ستارلنك" للاتصالات.

وتعد "سبيس إكس" من الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الإنترنت من خلال إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي تعمل بالاشتراك مع أجهزة إرسال واستقبال أرضية.

وأشار السرحان إلى أن توقيع الرخصة جاء استكمالاً لتجربة إطلاق الخدمات التي أجرتها الشركة بنجاح في أواخر العام الماضي في جنوب الأردن، بعد أخذ الموافقات الفنية والتنظيمية اللازمة من قبل الهيئة، والتي تمت عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة مسجلة أرقاما مرتفعة بمعدل سرعات تنزيل البيانات تراوحت بين 100 ميغا بايت و 200 ميغا بايت .

وقال، إن الخدمات الساتلية ستنعكس آثارها الإيجابية على قطاعات العمل المختلفة، لما تتمتع به من قدرات فنية تتيح تغطية جميع مناطق المملكة، وتضمن تنوع خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين وبسوية عالية، كما تستهدف تغطية المناطق النائية والمناطق ذات الكثافات السكانية القليلة ومواقع التعدين والحفر والمواقع السياحية والزراعية والصناعية وغيرها.

وأضاف، إن الخدمات الساتلية ستجذب شركات التكنولوجيا للعمل محليا الأمر الذي سيسهم في تعزيز قدرات قطاع الاتصالات التنافسية والاستثمارية وتطوير بنية شبكات الاتصالات وزيادة عدد الوظائف المستحدثة، وتعزيز توافر خدمات الاتصالات وبخاصة في المناطق التي لا تتوافر فيها تلك الخدمات، وتقديم الاتصالات البديلة للمستفيدين الأفراد والمؤسسات.

كما توفر هذه التقنية اتصالات احتياطية قادرة على الصمود في جميع أنحاء المملكة في حالات الطوارئ وتغير المناخ والأزمات الطبيعية والظواهر الجوية القاسية المؤثرة على البنية التحتية للاتصالات والتي ينجم عنها انقطاع في الشبكات.

--( بترا)

غ ح/ ف م

23/11/2023 16:22:37