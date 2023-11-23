الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة يوقعان خطاب نوايا للمساعدة الصحية بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- وقَّع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري، والمشرف العام على الإغاثة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، اليوم الخميس خطاب نوايا لترسيخ التزامه المنظمة والمركز بدعم الجهود الإنسانية التعاونية في قطاع غزة.
وبحسب بيان للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، سيسهم خطاب النوايا البالغ قيمته 10 ملايين دولار أميركي، في النهوض بالاحتياجات الصحية العاجلة.
وأشار إلى أنه ستجري مواءمة التمويل مع الخطة التشغيلية للمنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع ضمان توافر الإمدادات والمعدات الطبية المُنقذة للحياة في غزة، فضلًا عن توافر الوقود.
ولفت إلى أن هذا الدعم سيسمح للمنظمة، بشراء المزيد من الإمدادات العلاجية المُنقذة للحياة وتسليمها إلى المرافق الصحية في غزة في أقرب وقت.
وذكر البيان، أن هذه الاستجابة تعتمد على توصيل المياه المأمونة، والغذاء، والوقود والمساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المرافق الصحية، لتتمكن من العمل، إلى جانب تلبية الاحتياجات المُلحَّة من الخدمات الصحية المُنقذة للحياة.
--(بترا)
وز/م ف/اح
23/11/2023 16:30:56
MENAFN23112023000117011021ID1107479164
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