الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة يوقعان خطاب نوايا للمساعدة الصحية بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- وقَّع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري، والمشرف العام على الإغاثة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، اليوم الخميس خطاب نوايا لترسيخ التزامه المنظمة والمركز بدعم الجهود الإنسانية التعاونية في قطاع غزة.

وبحسب بيان للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، سيسهم خطاب النوايا البالغ قيمته 10 ملايين دولار أميركي، في النهوض بالاحتياجات الصحية العاجلة.

وأشار إلى أنه ستجري مواءمة التمويل مع الخطة التشغيلية للمنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع ضمان توافر الإمدادات والمعدات الطبية المُنقذة للحياة في غزة، فضلًا عن توافر الوقود.

ولفت إلى أن هذا الدعم سيسمح للمنظمة، بشراء المزيد من الإمدادات العلاجية المُنقذة للحياة وتسليمها إلى المرافق الصحية في غزة في أقرب وقت.

وذكر البيان، أن هذه الاستجابة تعتمد على توصيل المياه المأمونة، والغذاء، والوقود والمساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المرافق الصحية، لتتمكن من العمل، إلى جانب تلبية الاحتياجات المُلحَّة من الخدمات الصحية المُنقذة للحياة.

--(بترا)

وز/م ف/اح

23/11/2023 16:30:56