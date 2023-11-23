استشهاد فلسطيني وإصابة آخريْن في برقة شرق رام الله

استشهاد فلسطيني وإصابة آخريْن في برقة شرق رام الله
التاريخ
11/23/2023 2:30:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 23 تشرين الثاني (بترا) - استُشهد فلسطيني، وأصيب آخران اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل قرية برقة، شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة عند جسر برقة شرق رام الله ، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال أُعلن في وقت لاحق عن استشهاد أحدهم.
وبينت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت شهيدا ومصابيْن من قرية برقة إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.
--(بترا)
م ف/ ف م/اح
23/11/2023 16:08:28
MENAFN23112023000117011021ID1107479163
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