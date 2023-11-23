استشهاد فلسطيني وإصابة آخريْن في برقة شرق رام الله

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 23 تشرين الثاني (بترا) - استُشهد فلسطيني، وأصيب آخران اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل قرية برقة، شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة عند جسر برقة شرق رام الله ، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال أُعلن في وقت لاحق عن استشهاد أحدهم.

وبينت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت شهيدا ومصابيْن من قرية برقة إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.

--(بترا)

م ف/ ف م/اح

23/11/2023 16:08:28