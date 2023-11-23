صحة غزة تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الطواقم الطبية المعتقلين

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 23 تشرين الثاني (بترا)- حملت وزارة الصحة في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية المعتقلين وسلامتهم.

وبحسب مصادر فلسطينية، قالت "صحة غزة" في بيان اليوم الخميس حول اعتقال قوات الاحتلال عددا من الطواقم الطبية، انه "تم إبلاغنا من الأمم المتحدة بوجود تنسيق عبر منظمة الصحة العالمية لإخلاء المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي الذي تعرض لحصار من قوات الاحتلال ومن ثم اقتحامه وتدميره وحرمان من فيه من الطعام والماء والدواء والكهرباء والأمن".

وأضافت، تحركت يوم أمس قافلة من الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة الصحة العالمية لإخلاء جزء من المرضى والطواقم الطبية الذين تعرضوا داخل أسوار المستشفى لأفظع الممارسات، لكن "فوجئنا أن هذه القافلة تم توقيفها على حاجز الاحتلال الفاصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه لنحو سبع ساعات، وتم التعامل مع المرضى والمرافقين والطواقم الطبية المصاحبة بعنف شديد من قبل قوات الاحتلال واعتقال عدد منهم وعلى رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية".

وقالت، "إن منظمة الصحة العالمية لم تقدم حتى اللحظة أي تقرير للوزارة لتوضيح ما حدث بما في ذلك أعداد وأسماء المعتقلين"، داعية المنظمة الى اتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة من لمعالجة تداعيات هذا الحادث كونه يقع في دائرة مسؤوليتها القانونية والأدبية.

يذكر ان "صحة غزة" قررت وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في موضوع إخلاء باقي الجرحى والطواقم الطبية إلى حين تقديم تقرير يوضح ما حدث والإفراج عن المعتقلين" بحسب تعبيرها.

--(بترا)

رصد/رس/اح

23/11/2023 15:45:56