صحة غزة تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الطواقم الطبية المعتقلين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 23 تشرين الثاني (بترا)- حملت وزارة الصحة في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية المعتقلين وسلامتهم.
وبحسب مصادر فلسطينية، قالت "صحة غزة" في بيان اليوم الخميس حول اعتقال قوات الاحتلال عددا من الطواقم الطبية، انه "تم إبلاغنا من الأمم المتحدة بوجود تنسيق عبر منظمة الصحة العالمية لإخلاء المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي الذي تعرض لحصار من قوات الاحتلال ومن ثم اقتحامه وتدميره وحرمان من فيه من الطعام والماء والدواء والكهرباء والأمن".
وأضافت، تحركت يوم أمس قافلة من الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة الصحة العالمية لإخلاء جزء من المرضى والطواقم الطبية الذين تعرضوا داخل أسوار المستشفى لأفظع الممارسات، لكن "فوجئنا أن هذه القافلة تم توقيفها على حاجز الاحتلال الفاصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه لنحو سبع ساعات، وتم التعامل مع المرضى والمرافقين والطواقم الطبية المصاحبة بعنف شديد من قبل قوات الاحتلال واعتقال عدد منهم وعلى رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية".
وقالت، "إن منظمة الصحة العالمية لم تقدم حتى اللحظة أي تقرير للوزارة لتوضيح ما حدث بما في ذلك أعداد وأسماء المعتقلين"، داعية المنظمة الى اتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة من لمعالجة تداعيات هذا الحادث كونه يقع في دائرة مسؤوليتها القانونية والأدبية.
يذكر ان "صحة غزة" قررت وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في موضوع إخلاء باقي الجرحى والطواقم الطبية إلى حين تقديم تقرير يوضح ما حدث والإفراج عن المعتقلين" بحسب تعبيرها.
--(بترا)
رصد/رس/اح
23/11/2023 15:45:56
MENAFN23112023000117011021ID1107479162
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.