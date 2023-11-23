الفاتورة النفطية تواصل انخفاضها إلى 2.288 مليار دينار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا) وعد ربابعة- تواصل الفاتورة النفطية للمملكة تراجعها منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية أيلول الماضي، لتصل إلى 2.288 مليار دينار، مقارنة مع 2.8 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، انخفضت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية حتى نهاية أيلول الماضي لهذا العام بنسبة 18.3 بالمئة.

وبلغت قيمة تراجع الفاتورة النفطية حتى نهاية أيلول الماضي للعام الحالي، نحو 512 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

واستحوذ الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الأكبر من مستوردات المملكة من المشتقات النفطية لتصل إلى حوالي 756 مليون دينار، تلاها البترول الخام بقيمة 560 مليون دينار، ثم "البنزين" بنحو 510 ملايين.

وبلغت مستوردات المملكة من الديزل "السولار" ما يقارب من 432 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 29 مليون دينار.

--(بترا)

و ر /م ف/اح

23/11/2023 15:20:08