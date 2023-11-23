الريادة النيابية تدعو شركات الاتصالات لتوفير فرص عمل للأردنيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- دعت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، شركات الاتصالات الى توفير فرص عمل للأردنيين، وتحسين جودة الخدمة وسرعة الإنترنت، ودعم الطلبة المبدعين في المدارس والجامعات.
وقال رئيس اللجنة المهندس هيثم زيادين خلال اجتماع اليوم الخميس لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات بحضور الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحية، ونائبي الرئيس التنفيذي لشركتي أورانج وزين، رسلان ديرانية، ولما التميمي، إن مجلس النواب ينظر للقطاع الخاص كشريك استراتيجي، لافتا إلى أنه سيُعقد اجتماع لاحق بحضور المعنيين بالتنسيق مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية ووزارة الإدارة المحلية، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه شركات الاتصالات.
وأكد زيادين أنه ستجري متابعة التشريعات، والقوانين والأخذ بآراء المعنيين وبما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحا أن البيئة الاستثمارية الأردنية تشجع على الاستثمار في الأردن.
بدورهم، دعا النواب: هادية السرحان، زيد العتوم، عبير الجبور، فليحة السبيتان، زينب البدول، يزن الشديفات، نمر السلحيات، طلال النسور، رمزي العجارمة، سليمان ابو يحيى، وأسماء الرواحنة، شركات الاتصالات إلى دعم الطلبة المميزين في المدارس والجامعات.
وعبروا عن اعتزازهم بتجربة الاتصالات الأردنية وخدماتها، مشيرين إلى ضرورة إعادة النظر بقانون الاتصالات الذي سيحال إلى اللجنة خلال الفترة المقبلة.
من جهتهم قال قمحية وديرانية والتميمي، إن "استثمارات شركات الاتصالات الثلاث (زين، وأمنية وأورانج) تقدر بمليار دينار سنويا"، مشيرين إلى أن "الشركات خفضت من تكلفة الأسعار على المواطنين"، بحسب تعبيرهم.
ولفتوا إلى أن قطاع الاتصالات يعد من أكثر القطاعات تشغيلا للأردنيين، في حين أكدوا أنه سيتم قريبا توفير تقنية (5G) لتحسين سرعة الإنترنت.
--(بترا)
م خ/م ف/ اح
23/11/2023 15:15:35
MENAFN23112023000117011021ID1107479159
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