الريادة النيابية تدعو شركات الاتصالات لتوفير فرص عمل للأردنيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- دعت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، شركات الاتصالات الى توفير فرص عمل للأردنيين، وتحسين جودة الخدمة وسرعة الإنترنت، ودعم الطلبة المبدعين في المدارس والجامعات.

وقال رئيس اللجنة المهندس هيثم زيادين خلال اجتماع اليوم الخميس لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات بحضور الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحية، ونائبي الرئيس التنفيذي لشركتي أورانج وزين، رسلان ديرانية، ولما التميمي، إن مجلس النواب ينظر للقطاع الخاص كشريك استراتيجي، لافتا إلى أنه سيُعقد اجتماع لاحق بحضور المعنيين بالتنسيق مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية ووزارة الإدارة المحلية، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه شركات الاتصالات.

وأكد زيادين أنه ستجري متابعة التشريعات، والقوانين والأخذ بآراء المعنيين وبما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحا أن البيئة الاستثمارية الأردنية تشجع على الاستثمار في الأردن.

بدورهم، دعا النواب: هادية السرحان، زيد العتوم، عبير الجبور، فليحة السبيتان، زينب البدول، يزن الشديفات، نمر السلحيات، طلال النسور، رمزي العجارمة، سليمان ابو يحيى، وأسماء الرواحنة، شركات الاتصالات إلى دعم الطلبة المميزين في المدارس والجامعات.

وعبروا عن اعتزازهم بتجربة الاتصالات الأردنية وخدماتها، مشيرين إلى ضرورة إعادة النظر بقانون الاتصالات الذي سيحال إلى اللجنة خلال الفترة المقبلة.

من جهتهم قال قمحية وديرانية والتميمي، إن "استثمارات شركات الاتصالات الثلاث (زين، وأمنية وأورانج) تقدر بمليار دينار سنويا"، مشيرين إلى أن "الشركات خفضت من تكلفة الأسعار على المواطنين"، بحسب تعبيرهم.

ولفتوا إلى أن قطاع الاتصالات يعد من أكثر القطاعات تشغيلا للأردنيين، في حين أكدوا أنه سيتم قريبا توفير تقنية (5G) لتحسين سرعة الإنترنت.

--(بترا)

م خ/م ف/ اح

23/11/2023 15:15:35