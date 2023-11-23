السفير المجالي يقدم أوراق اعتماده لولي عهد الكويت

MENAFN - Jordan News Agency)

الكويت 23 تشرين الثاني (بترا)- قدّم السفير سنان راكان المجالي، أمس الأربعاء، أوراق اعتماده إلى سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت الشقيقة، خلال مراسم جرت في قصر بيان في العاصمة الكويت.

ونقل السفير المجالي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح، ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتمنياته للشعب الكويتي الشقيق بمزيد من التقدم والنماء.

من جهته، طلب سمو ولي العهد الكويتي نقل تحيات أمير دولة الكويت الشقيقة وتحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، ومتمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار .

وحضر مراسم تسلم أوراق الاعتماد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الصباح، ورئيس الديوان الأميري.

--(بترا)

ص خ/م ف/اح

23/11/2023 14:50:44