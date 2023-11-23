السفير المجالي يقدم أوراق اعتماده لولي عهد الكويت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكويت 23 تشرين الثاني (بترا)- قدّم السفير سنان راكان المجالي، أمس الأربعاء، أوراق اعتماده إلى سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت الشقيقة، خلال مراسم جرت في قصر بيان في العاصمة الكويت.
ونقل السفير المجالي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح، ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتمنياته للشعب الكويتي الشقيق بمزيد من التقدم والنماء.
من جهته، طلب سمو ولي العهد الكويتي نقل تحيات أمير دولة الكويت الشقيقة وتحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، ومتمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار .
وحضر مراسم تسلم أوراق الاعتماد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الصباح، ورئيس الديوان الأميري.
--(بترا)
ص خ/م ف/اح
23/11/2023 14:50:44
MENAFN23112023000117011021ID1107479156
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