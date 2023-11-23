غرفة تجارة وسط أوروبا تعين ممثلا بالأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- عينت غرفة تجارة وسط أوروبا ومقرها بولندا، المدير العام السابق لجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) أيمن قفاف ممثلا لها في الأردن والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال قفاف في تصريح اليوم الخميس، إن غرفة تجارة وسط أوروبا تعمل كجسر بين البلدان والأنظمة الاجتماعية والكيانات التجارية والمجتمعات كقوة دافعة لدعم رجال الأعمال والمواطنين.
وأضاف، إن مكتب الأردن سيكون جسرا تجاريا وثقافيا بين الأردن ودول الشرق الأوسط ووسط أوروبا، ويقدم فرصا للعمل والتعاون، والمساعدة الإدارية والتجارية والثقافية في الأسواق المحلية، مؤكدا أن المكتب سيعمل على تنظيم الوفود التجارية بين الأردن والدول الأوروبية، وتعزيز اللقاءات الثنائية، وفتح الأسواق للمنتجات الأردنية بالأسواق الأوروبية.
ولفت إلى أن غرفة تجارة وسط أوروبا تدعم المبادرات في الجوانب التجارية والاجتماعية والثقافية من خلال الشراكات والاستثمارات والتجارة والخدمات والنقل وغيرها.
وبين أن مكتب الأردن سيعمل مع غرفة تجارة وسط أوروبا على دعم التنمية الاقتصادية والتعاون في الأسواق الدولية والمحلية، وإقامة وتطوير وتعزيز الاتصالات الدولية على أساس العلاقات المتعددة الأطراف، وإنشاء وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز المهارات.
وأكد قفاف أنه سيجري العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وبناء علاقات متبادلة بين المستثمرين الدوليين والمجتمعات المحلية، ودعم الاستثمارات وأنظمة الاستثمار والأنظمة المالية، إضافة إلى إيجاد بيئة مثالية للاستثمارات وتطوير الشركات المرتبطة بالغرفة، كما سيتم التعاون وتبادل الخبرات التجارية بين رجال الأعمال في الأردن والغرف التجارية في وسط أوروبا ومؤسساتها، والسعي لتحقيق أفضل الممارسات التجارية الدولية.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وسط أوروبا تسعى إلى إزالة المعيقات والحواجز أمام التجارة والاستثمارات، وتوسيع عضوية الغرفة في الأسواق المفتوحة حديثا وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل مشتركة متعددة الجنسيات.
ولفت إلى أن الغرفة التي تغطي نشاطاتها 25 بلدا أوروبيا، ستعمل من خلال مكتبها في الأردن على تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية بين دول أوروبا الوسطى والشرق الأوسط، على أساس التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
--(بترا)
س ص/م ف/اح
23/11/2023 14:46:37
MENAFN23112023000117011021ID1107479155
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