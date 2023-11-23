غرفة تجارة وسط أوروبا تعين ممثلا بالأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- عينت غرفة تجارة وسط أوروبا ومقرها بولندا، المدير العام السابق لجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) أيمن قفاف ممثلا لها في الأردن والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال قفاف في تصريح اليوم الخميس، إن غرفة تجارة وسط أوروبا تعمل كجسر بين البلدان والأنظمة الاجتماعية والكيانات التجارية والمجتمعات كقوة دافعة لدعم رجال الأعمال والمواطنين.

وأضاف، إن مكتب الأردن سيكون جسرا تجاريا وثقافيا بين الأردن ودول الشرق الأوسط ووسط أوروبا، ويقدم فرصا للعمل والتعاون، والمساعدة الإدارية والتجارية والثقافية في الأسواق المحلية، مؤكدا أن المكتب سيعمل على تنظيم الوفود التجارية بين الأردن والدول الأوروبية، وتعزيز اللقاءات الثنائية، وفتح الأسواق للمنتجات الأردنية بالأسواق الأوروبية.

ولفت إلى أن غرفة تجارة وسط أوروبا تدعم المبادرات في الجوانب التجارية والاجتماعية والثقافية من خلال الشراكات والاستثمارات والتجارة والخدمات والنقل وغيرها.

وبين أن مكتب الأردن سيعمل مع غرفة تجارة وسط أوروبا على دعم التنمية الاقتصادية والتعاون في الأسواق الدولية والمحلية، وإقامة وتطوير وتعزيز الاتصالات الدولية على أساس العلاقات المتعددة الأطراف، وإنشاء وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز المهارات.

وأكد قفاف أنه سيجري العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وبناء علاقات متبادلة بين المستثمرين الدوليين والمجتمعات المحلية، ودعم الاستثمارات وأنظمة الاستثمار والأنظمة المالية، إضافة إلى إيجاد بيئة مثالية للاستثمارات وتطوير الشركات المرتبطة بالغرفة، كما سيتم التعاون وتبادل الخبرات التجارية بين رجال الأعمال في الأردن والغرف التجارية في وسط أوروبا ومؤسساتها، والسعي لتحقيق أفضل الممارسات التجارية الدولية.

وأشار إلى أن غرفة تجارة وسط أوروبا تسعى إلى إزالة المعيقات والحواجز أمام التجارة والاستثمارات، وتوسيع عضوية الغرفة في الأسواق المفتوحة حديثا وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل مشتركة متعددة الجنسيات.

ولفت إلى أن الغرفة التي تغطي نشاطاتها 25 بلدا أوروبيا، ستعمل من خلال مكتبها في الأردن على تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية بين دول أوروبا الوسطى والشرق الأوسط، على أساس التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

--(بترا)

س ص/م ف/اح

23/11/2023 14:46:37