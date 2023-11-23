اللجنة العربية الإسلامية المشتركة لوقف الحرب على غزة تختتم جولة دولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- اختتمت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، جولة دولية شملت الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" إن الرسالة الموحدة للجنة هي ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، وأن هذا العدوان الصارخ على المدنيين ليس دفاعا عن النفس.
وأشار الصفدي إلى أنه "تم التأكيد بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تظل فوق القانون الدولي، ويجب محاسبتها على جرائم الحرب التي ارتكبتها في القطاع، وأن تنتهي الانتقائية في تطبيق القانون الدولي، وأن تصل الإمدادات الإنسانية الكافية إلى جميع أنحاء غزة، بما في ذلك شمالها".
كما تم التأكيد على أن إنهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن.
وضمت اللجنة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، ووزير الخارجية النيجيري يوسف مايتاما توجار، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
--(بترا)
ص خ/م ف/اح
23/11/2023 14:42:56
MENAFN23112023000117011021ID1107479154
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