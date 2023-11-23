اللجنة العربية الإسلامية المشتركة لوقف الحرب على غزة تختتم جولة دولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- اختتمت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، جولة دولية شملت الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" إن الرسالة الموحدة للجنة هي ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، وأن هذا العدوان الصارخ على المدنيين ليس دفاعا عن النفس.

وأشار الصفدي إلى أنه "تم التأكيد بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تظل فوق القانون الدولي، ويجب محاسبتها على جرائم الحرب التي ارتكبتها في القطاع، وأن تنتهي الانتقائية في تطبيق القانون الدولي، وأن تصل الإمدادات الإنسانية الكافية إلى جميع أنحاء غزة، بما في ذلك شمالها".

كما تم التأكيد على أن إنهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن.

وضمت اللجنة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، ووزير الخارجية النيجيري يوسف مايتاما توجار، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

--(بترا)

ص خ/م ف/اح

23/11/2023 14:42:56