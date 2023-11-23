رئيس سير إربد يحاضر في اليرموك

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 23 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس قسم سير إربد الرائد مخلد العبادي إن تعديلات قانون السير جاءت لحماية الأرواح والممتلكات وضمان سلامتهم والحد من حوادث السير، مشيرا الى تركيز القانون بدرجة كبيرة على معالجة أسباب المخالفات، التي تتسبب بوقوع حوادث قاتلة يذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء.

وأضاف العبادي في محاضرة نظمتها عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليرموك اليوم الخميس، إن القانون الذي بدأ العمل به في 12 أيلول الماضي جاء استجابة من مديرية الأمن العام للتوجيهات الملكية التي أكدت ضرورة الحد من حوادث السير وحماية الأرواح، مبينا أن التغذية الراجعة للقانون تؤشر إلى انخفاض نسبي بأعداد الحوادث والخسائر الناتجة عنها.

وأكد أن الحفاظ على حياة الأفراد ونشر الطمأنينة على الطرقات هو الهدف الذي تسعى مديرية الأمن العام إلى تحقيقه من خلال نشر التوعية والتثقيف، بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي.

واستعرض العبادي المخالفات المرورية التي تم تغليظ عقوباتها في القانون الجديد نظرا لما تشكله من حوادث ينجم عنها وفيات وإصابات بليغة، منها مخالفة قطع الإشارة الحمراء، وعدم استخدام حزام الأمان، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، واستخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبة.

وبين أنه ووفقا لنتائج دراسات علمية فإن عملية استخدام الهاتف النقال لمدة ثانية واحدة أثناء قيادة المركبة يعني سير السائق بمركبته لمسافة تصل إلى عشرين مترا دون أي انتباه أو إدراك ما يعرض حياته وحياة الآخرين إلى خطر كبير.

وعرض العبادي لنظام النقاط المرورية الخاصة بـ 22 مخالفة مرورية خطرة، موضحا أن تجاوز السائق للنقاط المحددة لأي مخالفة منها ينتهي بسحب رخصة القيادة.

ودعا العبادي الجميع إلى الاطلاع على القانون والالتزام بتعليماته وعدم التوجه للاستعراض بارتكاب مخالفات تؤدي إلى قتل الأبرياء ووقوع إصابات تترك عاهات دائمة.

--(بترا)

م.ق/م ف/اح

23/11/2023 14:39:21