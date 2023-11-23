وزارة النقل ومؤسسة التمويل الدولية تبحثان التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الخميس، مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط، أحمد الخواجا، مجالات التعاون، والخطط المستقبلة لزيادة الاستثمارات في الأردن.
وبحسب بيان للوزارة، ناقش الطرفان سبل المساهمة في التنمية على المستويين الاجتماعي والبيئي، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ مشاريع قطاع النقل العام.
وأشارت التهتموني الى جهود الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ مبادرات ومشاريع قطاع النقل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتوفير التمويل بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية والاستفادة الأمثل من التمويل المقدم من الجهات المانحة.
بدوره، أكد الخواجا حرص المؤسسة على تقديم الدعم المادي والفني لدعم مشاريع النقل في الأردن، ضمن الاستراتيجيات القطاعية والوطنية.
--(بترا)
ع ن/م ف/اح
23/11/2023 14:12:41
MENAFN23112023000117011021ID1107479152
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