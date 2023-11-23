وزارة النقل ومؤسسة التمويل الدولية تبحثان التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الخميس، مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط، أحمد الخواجا، مجالات التعاون، والخطط المستقبلة لزيادة الاستثمارات في الأردن.

وبحسب بيان للوزارة، ناقش الطرفان سبل المساهمة في التنمية على المستويين الاجتماعي والبيئي، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ مشاريع قطاع النقل العام.

وأشارت التهتموني الى جهود الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ مبادرات ومشاريع قطاع النقل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتوفير التمويل بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية والاستفادة الأمثل من التمويل المقدم من الجهات المانحة.

بدوره، أكد الخواجا حرص المؤسسة على تقديم الدعم المادي والفني لدعم مشاريع النقل في الأردن، ضمن الاستراتيجيات القطاعية والوطنية.

--(بترا)

ع ن/م ف/اح

23/11/2023 14:12:41