منتخب القدم في المجموعة الأولى بكأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- جرت في الدوحة اليوم الخميس قرعة نهائيات كأس آسيا لدورة الألعاب الأولمبية 2024 لكرة القدم تحت 23 سنة جاء بموجبها المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر واستراليا وأندونيسيا.
وجاءت في المجموعة الثانية كل من اليابان، كوريا الجنوبية، الإمارات، الصين، وفي المجموعة الثالثة: السعودية، العراق، تايلاند، طاجيكستان، والمجموعة الرابعة: أوزبكستان، فيتنام، الكويت، ماليزيا.
وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخباً تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة، والتي تقام من الفترة 15 نيسان ولغاية 3 أيار المقبلين في قطر.
وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من افريقيا، للحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.
وتتنافس المنتخبات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
--(بترا)
خ خ/م ف/اح
23/11/2023 14:10:48
MENAFN23112023000117011021ID1107479151
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