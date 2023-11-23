منتخب القدم في المجموعة الأولى بكأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- جرت في الدوحة اليوم الخميس قرعة نهائيات كأس آسيا لدورة الألعاب الأولمبية 2024 لكرة القدم تحت 23 سنة جاء بموجبها المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر واستراليا وأندونيسيا.

وجاءت في المجموعة الثانية كل من اليابان، كوريا الجنوبية، الإمارات، الصين، وفي المجموعة الثالثة: السعودية، العراق، تايلاند، طاجيكستان، والمجموعة الرابعة: أوزبكستان، فيتنام، الكويت، ماليزيا.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخباً تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة، والتي تقام من الفترة 15 نيسان ولغاية 3 أيار المقبلين في قطر.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من افريقيا، للحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.

وتتنافس المنتخبات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

--(بترا)





خ خ/م ف/اح

23/11/2023 14:10:48