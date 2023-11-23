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المسؤولية الاجتماعية بالأعيان يتبرع للمرأة الاردنية والأشقاء بفلسطين

11/23/2023 2:30:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمّان 23 تشرين الثاني (بترا)- أقر صندوق المسؤولية الاجتماعية بمجلس الأعيان، وبتوجيه من رئيس المجلس فيصل الفايز تبرعا ماليًا بقيمة 20 ألف دينار للقائمين على مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتوجات الريفية، بهدف شراء مؤ+ونة من منتجات المرأة الريفية لدعم المرأة الاردنية والأشقاء في فلسطين.


وثمن الفايز، دور المركز الوطني للبحوث الزراعية في تنظيم اكبر نافذة تسويقية للمزارع الاردني والمرأة الريفية، مؤكدا اعتزازه بصلابة الموقف الاردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم لصمود الاشقاء الفلسطينيين على تراب وطنهم.

وقال، ان مجلس الاعيان ومن خلال صندوق المسؤولية الاجتماعية الخاص بأعضاء مجلس الاعيان ، يولي أهمية خاصة للعمل الاجتماعي، مشيرا الى أن هذا التبرع يأتي في اطار دور اعضاء المجلس لتعزيز العمل الانساني والتكافل الاجتماعي.

وأشار الى ان هذا التبرع المتواضع تم رصده من المبالغ المالية المقتطعة بشكل ثابت وشهري من المكافأة الشهرية للأعيان لصندوق المسؤولية الاجتماعية في المجلس والذي سبق وأن تبرع بمبلغ 50 ألف دينار دعما لغزة.

وبين الفايز ان صندوق المسؤولية الاجتماعية الذي أنشئ عام 2017 قدم حوالي مليون دينار دعما للعديد من المؤسسات الاردنية خاصة صندوق دعم اسر الشهداء في القوات المسلحة، ومؤسسة الحسين للسرطان، والمؤسسات الطبية ووزارة التنمية الاجتماعية لدعم الاسر المحتاجة، اضافة الى مختلف الجهات التنموية والاجتماعية والتعليمية والاندية الثقافية والشبابية والاتحادات النسائية.

--(بترا)


م ش/ اح

23/11/2023 14:04:49

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