المسؤولية الاجتماعية بالأعيان يتبرع للمرأة الاردنية والأشقاء بفلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 23 تشرين الثاني (بترا)- أقر صندوق المسؤولية الاجتماعية بمجلس الأعيان، وبتوجيه من رئيس المجلس فيصل الفايز تبرعا ماليًا بقيمة 20 ألف دينار للقائمين على مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتوجات الريفية، بهدف شراء مؤ+ونة من منتجات المرأة الريفية لدعم المرأة الاردنية والأشقاء في فلسطين.
وثمن الفايز، دور المركز الوطني للبحوث الزراعية في تنظيم اكبر نافذة تسويقية للمزارع الاردني والمرأة الريفية، مؤكدا اعتزازه بصلابة الموقف الاردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم لصمود الاشقاء الفلسطينيين على تراب وطنهم.
وقال، ان مجلس الاعيان ومن خلال صندوق المسؤولية الاجتماعية الخاص بأعضاء مجلس الاعيان ، يولي أهمية خاصة للعمل الاجتماعي، مشيرا الى أن هذا التبرع يأتي في اطار دور اعضاء المجلس لتعزيز العمل الانساني والتكافل الاجتماعي.
وأشار الى ان هذا التبرع المتواضع تم رصده من المبالغ المالية المقتطعة بشكل ثابت وشهري من المكافأة الشهرية للأعيان لصندوق المسؤولية الاجتماعية في المجلس والذي سبق وأن تبرع بمبلغ 50 ألف دينار دعما لغزة.
وبين الفايز ان صندوق المسؤولية الاجتماعية الذي أنشئ عام 2017 قدم حوالي مليون دينار دعما للعديد من المؤسسات الاردنية خاصة صندوق دعم اسر الشهداء في القوات المسلحة، ومؤسسة الحسين للسرطان، والمؤسسات الطبية ووزارة التنمية الاجتماعية لدعم الاسر المحتاجة، اضافة الى مختلف الجهات التنموية والاجتماعية والتعليمية والاندية الثقافية والشبابية والاتحادات النسائية.
--(بترا)
م ش/ اح
23/11/2023 14:04:49
MENAFN23112023000117011021ID1107479150
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